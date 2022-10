Erding von seiner schönsten Seite

Von: Gabi Zierz

Erding von oben: Nicht nur aus der Vogelperspektive ist die Große Kreisstadt schön. Dass sie eine lebens- und liebenswerte Heimat ist, zeigt der Imagefilm der Stadt. Er ist auf www.erding.de zu sehen. © Hans Moritz

Dreieinhalb Minuten dauert der erste Imagefilm, den die Stadt Erding jetzt präsentiert hat. Er ist eine Liebeserklärung an einen besonderen Ort - von Erdingern für Erding.

Erding – Es sind knapp dreieinhalb Minuten, die es in sich haben: Der erste Imagefilm der Stadt beginnt zwar mit einem Blick auf Erding aus der Vogelperspektive, er ist aber keineswegs abgehoben. Vielmehr ist es den Machern gelungen, in 24 Szenen eine Stadt zu zeigen, die viel zu bieten hat: Kultur, Handwerk, Technologie, Landwirtschaft, Unternehmergeist, Gastronomie, Sport-Events, Feste und Natur. „Verlieben Sie sich neu in Ihre Heimat, das wunderschöne Erding“, rief Stadtmarketing-Leiterin Julia Flötzinger-Wilson den Premierengästen zu, die den Film auf Großleinwand zu sehen bekamen.

Seit gut einem Jahr ist Flötzinger-Wilson im Amt. Der Film war ihre Idee – und eine große Aufgabe, wie sie bei der Premiere im Cineplex-Kino bekannte. Gemeinsam mit Stefanie Perzl, Texterin und gute Freundin, und Filmemacher Darius Kappes ist ihr ein Werk gelungen, das Vertrautes erlebbar und Lust auf Neues macht. Das ist der Besuch eines Straßencafés am Kleinen Platz oder im Museum, der Einkauf in einem kleinen inhabergeführten Laden oder der Familienausflug in den Stadtpark, aber auch ein Einblick in die Arbeit eines Metallbau-Betriebes oder bei MTU – eben eine Entdeckungsreise für jeden.

„Vielfältig, traditionell, modern“ – so wollten die Macher Erding zeigen. Es ist ihnen gelungen. Auch OB Max Gotz war voll des Lobes. Der Film sei „superperfekt, aber auch emotional den Ton treffend“. Auch der Erdinger Weißbräu, für Gotz „DER Markenbotschafter der Stadt“, darf nicht fehlen. Der Therme, der zweite Tourismusmagnet, ist ebenfalls eine Szene gewidmet.

Einen niedrigen fünfstelligen Betrag habe der Film gekostet, so Flötzinger-Wilson. Die Dreharbeiten dauerten sechs Monate. Sie hat mit Perzl und Kappes das Drehbuch geschrieben und sich Szenen überlegt. „Authentisch, emotional und nahbar“ sei der Film, der Besucher, Bürger und Investoren gleichermaßen von Erding überzeugen soll. Gezeigt werde er künftig bei Präsentationen und Veranstaltungen, so Gotz. Für alle zu sehen ist er auf der Homepage der Stadt (www.erding.de).

Stolz auf den ersten Imagefilm der Stadt: OB Max Gotz, Stadtmarketing-Leiterin Julia Flötzinger-Wilson, Stefanie Perzl (Text/Ton) und Filmemacher Darius Kappes. © Gabi Zierz

Begeistert war auch Darius Kappes. Der 26-Jährige, der seit seinem dritten Lebensjahr in Erding lebt, ist nicht nur Filmemacher, sondern auch Video- und Fotograf. Er dankte neben seinen Eltern der Stadt für ihr großes Vertrauen. „Es ist ungewöhnlich, dass eine Einzelperson so was umsetzen darf.“ 24 Szenen beinhaltet der Film, „das ist unglaublich viel für dreieinhalb Minuten“, bekannte Kappes. Basis dafür waren 22 Stunden Rohmaterial (4,5 Terrabyte). Auch Texterin Steffi Perzl dankte für den kreativen Schaffensprozess und lobte die „sensationelle Zusammenarbeit“. Sie ist Chefin vom Dienst bei Sat.1 Bayern und im Imagefilm als Sprecherin zu hören.

„Warum wir Erding so lieben?“ Diese Frage wird am Anfang des Films gestellt – und in den dreieinhalb Minuten beantwortet. Und zwar in charmantem Bairisch. Was den Film authentisch macht, sind die Mitwirkenden. „Der Film ist zu 100 Prozent regional“, betonte Flötzinger-Wilson. Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen machten als Statisten mit – allesamt Erdinger. Auch OB Gotz ist zu sehen – nicht nur im Rathaus und beim Herbstfest-Auszug, sondern auch beim Einkauf auf dem Grünen Markt.

Das Credo: Erding ist da, wo jeder das bekommt, was er sich wünscht, wo Natur zum Familienerlebnis wird, wo neue Ideen Raum bekommen, wo Gemeinschaft und Tradition gelebt werden. Kurzum: „Erding is do, wo’s Herz dahoam is’“.

Mitwirkende: Statisten: Maria Heilmeier und Eva Kollmannsberger, die Familien Cajic und Biller mit Anna Rosi Perzl, Victoria Wurzer und Maximilian Ramm, Tobias Eder, Maximilian Flötzinger, Severin Kranich und Matias Rivas, Werner Brombach, Jungbauernschaft Altenerding, Patrik Goldes, Georg Stemmer, Familie Ramm und Helena Maul, Familie Loher, Gesundheitssport/TSV Erding und Abteilung Stadtentwicklung. Maske: Lisa Wafa. Text/Sprecherin: Stefanie Perzl. Kamera/Regie: Darius Kappes. Produktionsleiterin: Julia Flötzinger-Wilson.