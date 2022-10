Stadtbücherei Erding: Ein Schmuckstück feiert Geburtstag

Im Atrium der Stadtbücherei: Die Erdingerin Marina Neumeier las am Samstag aus ihrem Roman „Shape of Love – Mit jeder meiner Fasern“ und hatte viele Fans. Idealer Standort im Stadtzentrum Mehr als 200 000 Ausleihen pro Jahr

Seit 20 Jahren am Aeferleinweg

Von Gabi Zierz schließen

Sie ist eines der meistbesuchten öffentlichen Gebäude in Erding: die Stadtbücherei. Seit 20 Jahren ist sie am Aeferleinweg beheimatet. Das wird gefeiert.

Erding - Im Zentrum der Geburtstagsfeierlichkeiten der Stadtbücherei Erding steht das Wochenende vom 22. bis 24. Oktober mit Kasperltheater, Tag der offenen Tür, Bücherflohmarkt und Grusel-Lesung.

Mehr als vier Millionen Ausleihen konnte die Stadtbücherei in den vergangenen zwei Jahrzehnten verzeichnen. Und doch ist sie weit mehr als eine Ausleihemöglichkeit für Bücher, Zeitschriften, CDs und andere Medien. Für manche ist sie der perfekte Ort zum Lernen und Lesen, wie unlängst eine Besucherin schrieb. Für andere ein Ort der Begegnung – über Altersgruppen und soziale Schichten hinweg.

3,8 Millionen Mark hat der Neubau seinerzeit gekostet. Er war nicht unumstritten, auch weil die Kosten stetig stiegen, wie sich Kulturreferent Ludwig Kirmair erinnert. Das habe aber auch an zusätzlichen Einbauten wie dem gläsernen Aufzug gelegen. „Ich bin froh, dass wir sie haben, sie ist ein Schmuckstück geworden“, sagt Kirmair.

Diese Barrierefreiheit ist heute eine Selbstverständlichkeit – und ein großes Plus für das großzügige Haus, dessen Zentrum ein tiefer gelegtes Atrium bildet, um das die Besucher auf Stufen sitzen können. Ideal für Lesungen.

Sie finden seit der Einweihung der Bücherei regelmäßig statt. Bekannte Schriftsteller wie Amelie Fried, Jan Weiler, Klüpfel & Kobr oder Tanja Kinkel haben hier schon aus ihren Werken gelesen. Auch heimische Autoren wie Albert Sigl, Peter B. Heim oder Manfred Trautmann sind gern gesehene Gäste.

„Es ist ein schönes, ein zeitloses Haus, dem man die 20 Jahre nicht ansieht“, sagt Ingrid Müller-Hess zu dem Bau, den das Architekturbüro Dinkel & Persch entworfen hat. Seit 1999 ist sie im Amt und war frisch dabei, als die Bücherei aus ihren alten Räumen neben der Stadthalle am Alois-Schießl-Platz ins Zentrum umzog. Ein idealer Standort – zwischen dem Großparkplatz am Mühlgraben und der Altstadt, an dem jeden Tag hunderte Erdinger vorbeigehen oder -radeln.

„Die Neueröffnung mitten in der Stadt war ein Wahnsinnsschub“, blickt Müller-Hess zurück. Auch die 2002 neu angebotenen DVDs und Musik-CDs seien Umsatzbringer gewesen. Seit 2011 gibt es einen gemeinsamen Katalog mit der Landkreis-Bibliothek, der gerade für Schüler interessant sei. Eine neue Ära brach 2013 mit den digitalen Ausleihen über den Verbund und LEO Süd an. Mittlerweile machen E-Books ein Viertel aller Ausleihen in Erding aus, Tendenz steigend. Das erste E-Book hatte sich damals übrigens Ludwig Kirmair ausgeliehen, wie er beim Pressegespräch verrät: Es war Blacky Fuchsbergers „Alt werden ist nichts für Feiglinge“.

Mehr als 200 000 Medien leihen die Bürger Jahr für Jahr in der Stadtbücherei aus. Der Peak war 2014 mit 250 000 Ausleihen. Seit 2015 gibt es auch Wlan im Haus. „Das ist wichtig für die Schüler, die nachmittags hier sind und lernen“, sagt Müller-Hess. Daheim hätten sie oft die Ruhe und den Platz nicht. Ein weiterer Vorteil: „Wir sind ein kommerzfreier Raum. Bei uns muss man nichts verzehren.“ Wer allerdings zur täglichen Zeitungslektüre einen Kaffee will, der kann einen kaufen.

Corona hat auch der Stadtbücherei zugesetzt. Sie musste monatelang schließen, behalf sich mit einem Abholservice. „Das war aber kein Vergleich zu den normalen Ausleihen.“ Erst jetzt normalisierten sich die Zahlen wieder, sagt Müller-Hess.

Sie hat zum 20-Jährigen ein buntes Programm zusammengestellt. Am Samstag, 22. Oktober, kommt Beate Welsch mit ihrem Kasperltheater und spielt für Kinder ab 4 Jahren (Eintritt: 2 Euro). Auch wenn sie mittlerweile nach Hannover gezogen ist, hat es sich Welsch nicht nehmen lassen, dabei zu sein – wie jedes Jahr seit 1991, damals noch in der alten Bücherei.

Am Sonntag, 23. Oktober, gibt es von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Bücherflohmarkt, Kinderschminken, Ausleihmöglichkeit, Harfen- und Gitarrenkonzert und Kurzgeschichten. Das Mütterzentrum unterstützt mit einem Kuchenverkauf. Am Montag, 24. Oktober, findet wieder die Gruselnacht statt, diesmal ohne Kürbissuppe. Monika Lößl, Beate Welsch, Carmen Däumer und Nicolas Wachter erzählen Gruselgeschichten (Eintritt: 8 Euro). Reservierungen für die Samstags- und Montagsveranstaltung sind ab sofort in der Bücherei möglich.