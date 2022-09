Stadthalle Erding: Ein Herbst voller Kultur

Von: Gabi Zierz

Rosen am Schießstand hat Kabarettistin Franziska Wanninger (l.) ergattert. Mit Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner genoss sie den Ausflug trotz Regen. © Stadthalle

Das Stadthallen-Programm nimmt Mitte September kräftig Fahrt auf. Auch Kabarettistin Franziska Wanninger gastiert in Erding. Beim Herbstfest-Besuch gab‘s für sie Rosen.

Erding – Mitte September beginnt nicht nur die Schule. Auch die Stadthalle Erding steigt nach der Sommerpause voll ins Herbstprogramm ein. Kulturell ist viel geboten. Schließlich gibt es einiges nachzuholen – wie den seit April 2020 wegen der Pandemie mehrmals verschobenen Auftritt von Kabarett-Altmeister Bruno Jonas. Er kommt am 13. September mit seinem Programm „Meine Rede“.

Franziska Wanninger tritt am 29. September in der Stadthalle auf. „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ heißt ihr viertes Programm, in dem sie viel aus ihrer eigenen Geschichte zum Besten gibt – und wieder in verschiedene Rollen schlüpft. Mal ist sie Influencerin, mal Stammtischbruder. Verkleiden muss sie sich dafür nicht. Die Veränderung geschieht „nur mit Mimik und Körperhaltung“, erzählt die 40-Jährige am Mittwoch beim Besuch auf dem Herbstfest. In der Rolle als betrunkener Mann am Stehtisch könne sie beispielsweise derb sein und damit „so ganz anders, als ich selbst bin. Das ist schön“. Sie macht kein Zeigefinger-Kabarett, sondern „mich über mich selbst lustig“, so Wanninger.

Trotz Regens ist sie gut gelaunt und scherzt: „Jetzt bin ich erst 40 und werd’ scho zum Seniorennachmittag aufs Herbstfest eingeladen. Und dann komm’ ich auch noch zu spät, weil ich hinter drei Bussen voller zünftiger Senioren im Stau stehe.“

Sie wollte schon immer Schauspielerin werden – eine, die Geschichten erzählt – und das im Dialekt. „Die Melodie ist weicher alsbeim Hochdeutschen“, findet Wanninger. 2011 stand das jüngste von drei Kindern, aufgewachsen auf einem Einödhof im Landkreis Altötting, mit ihrem ersten Soloprogramm auf der Bühne. Zuletzt trat sie mit ihrem Kollegen Martin Frank auf („Wia d’Semmel so da Knödel“), mit dem sie auch ein Buch geschrieben hat. Außerdem hat sie für den SWR und BR schon Hörspiele gesprochen.

Wanninger freut sich, ohne Corona-Beschränkungen auftreten zu können und ist dafür ebenso dankbar wie das Publikum. „Die, die kommen, sind begeistert, freuen sich auf den Abend und zeigen das auch. Das ist schön. Aber die Leute kommen immer noch nicht so wie vor Corona“, sagt sie. Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner pflichtet ihr bei. Sie und ihr Team fahren im Herbst wieder auf Sicht: „Man kann vieles nicht vordenken.“ Und auch nicht beeinflussen, wie die Umsetzung des ab 1. Oktober geltenden neuen Infektionsschutzgesetzes in den einzelnen Bundesländer.

Neben Wanninger, Bruno Jonas, Michael Mittermeier (30. September), Martin Frank (1. Oktober) und Luise Kinseher (7. Dezember) gastieren im Herbst auch die Comedians Olaf Schubert (24. September/ausverkauft) und – erstmals – Bülent Ceylan (25. November) in Erding. Internet: Das gesamte Programm gibt es auf www.stadthalle-erding.de.