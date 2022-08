Stadthalle Erding: „Wir machen alles selbst“

Von: Gabi Zierz

Erfrischende Smoothies hatte das Gastro-Team der Stadthalle vorbereitet (v. r.): Gastro-Leiter Thomas Hüniger, Geschäftsführerin Jutta Kistner, Küchenchef Pascal Bareiß, Konditorin/Patissière Tanja Wende und Angelika Steiger (Service). © Gabi Zierz

Die Stadthalle Erding stellt sich mit einem eigenen Gastro-Team neu auf. So will sie flexibel auf verschiedene Veranstaltungsformate reagieren und ein zuverlässiger Partner sein.

Erding – Aus der Not eine Tugend machen will die Stadthalle Erding mit ihrem Gastronomieangebot. Nachdem sich kein Nachfolger für den langjährigen Pächter Reinhold Dangl gefunden hatte, übernahm die Stadthalle die Gastronomie bekanntlich selbst. Das erste Jahr ist rum. Über Erfahrungen und Neuerungen informierten jetzt Geschäftsführerin Jutta Kistner und ihr Team.

Nach dem Motto „Euer Gaumen ist unsere Bühne“ will die Stadthalle auch gastronomisch ein verlässlicher und vor allem krisensicherer Partner sein. Denn unter der Corona-Pandemie habe vor allem die Event-Gastronomie schwer gelitten, wie Kistner betont: „Der Markt ist immer noch sehr instabil, das sieht man in anderen Häusern.“

Rückblickend sei es richtig gewesen, die Gastronomie selbst zu übernehmen, auch wenn man nur drei Monate Vorlauf gehabt habe und mitten in der Open-Air-Reihe vergangenen Sommer gestartet sei. „Da wurden wir gleich ins kalte Wasser geworfen“, sagt Kistner. Nach der nächsten Corona-Vollbremsung im November habe man die Zeit genutzt, alles zu überarbeiten und „viele bürokratische Hürden zu nehmen“. Auch in die hauseigene Küche wurde investiert. Sie hat unter anderem zwei neue Öfen bekommen. Und gerade sei man dabei, auf Elektro umzustellen, um vom Gas wegzukommen.

In den vergangenen Monaten hat sich ein kleines festes Gastro-Team gebildet. Geleitet wird es von Thomas Hüniger aus Hörlkofen, der als gelernter Koch schon in Indien, Australien und der Schweiz gearbeitet hat. Ihm zur Seite steht Küchenchef Pascal Bareiß aus Erding. Konditorin Tanja Wende ist gebürtige Ulmerin und für Desserts, Kuchen und Torten verantwortlich. Angelika Steiger ist für Service und Dekoration zuständig. Ab 1. September kommt eine Koch-Auszubildende dazu. Sie werden während der Spielzeit von Aushilfen und Saisonkräften unterstützt. Hier sucht die Stadthalle, wie viele Gastronomiebetriebe im Landkreis, ständig Verstärkung.

„Wir wollen ein verlässlicher Partner sein. Wenn der Kunde Gastro bucht, bekommt er sie auch“, sagt Kistner. „Wir können so gut wie jedes Format abwickeln.“ Bislang habe man Tagungen oder Geburtstagsfeiern für 30 Personen im Wintergarten ebenso gemeistert wie Veranstaltungen mit 280 Personen, denen ein Finger-Food-Büfett geboten worden sei, oder die Sportgala von Landkreis und Heimatzeitung, bei der zwei warme Gerichte serviert wurden.

„Wir machen alles selbst“, betonen Kistner und Hüniger und verweisen auf regionale Lieferanten und Fairtrade-Produkte. „Künftig muss keiner mehr mit leerem Magen und trockener Kehle nach Hause gehen“, so Kistner. Neu bei Kulturveranstaltungen ist der so genannte Pausenteller mit Antipasti-Spieß, Quiche und Schoko-Tarte für zwei Personen, den Gäste vor der Vorstellung reservieren können und der dann mit Getränk im Foyer bereit steht. Dort wurde auch die Theke neu gestaltet.

Bei allen Neuerungen räumt Kistner mit Blick auf gesellschaftliche Großveranstaltungen wie Bällen ein, dass „eine große A-la-carte-Küche für so viele Personen schwierig ist“. Bei einer Behördenveranstaltung habe man jüngst alternativ ein offenes Büfett angeboten, das trotz anfänglicher Skepsis des Veranstalters gut angekommen sei. Kistner sieht die Stadthalle gastronomisch gut und vor allem flexibel aufgestellt. Mit Blick auf den Umbruch in der Gastronomie allgemein sagt sie: „Das Angebotslevel so wie früher ist nicht mehr zu halten. Man muss neue Wege gehen.“