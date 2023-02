Paukenschlag: Stadthallen-Chefin tritt ab

Von: Hans Moritz

Sucht einen neue Herausforderung: Jutta Kistner, Geschäftsführerin der Stadthalle. Erding. © Stadthalle

Mit dieser Nachricht hatte niemand gerechnet: Stadthallen-Chefin Jutte Kistner will nach 12 Jahren nicht mehr. Das sind die Gründe

Erding - Am Samstag sorgte sie noch dafür, dass die Besucher der Reiherorden-Verleihung ihr Essen serviert bekamen, am Montag verschickte sie um 13.51 Uhr eine Meldung, mit der so niemand gerechnet hatte: Jutta Kistner wirft als Geschäftsführerin der Stadthalle Erding hin.



Zwölf Jahre war die 53-Jährige an der Spitze des städtischen Veranstaltungszentrums am Alois-Schießl-Platz gestanden. Nun beendet sie ihren noch drei Jahre laufenden Vertrag vorzeitig. Die Stadt will die Stelle neu ausschreiben und bedauert in derselben Mitteilung den Schritt. Immerhin: Kistner will in Erding bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Auch wenn offiziell kein böses Wort fällt: Kritische Stimmen hörte man immer öfter.



Kistner war 2011 von Rosenheim nach Erding gekommen, als Nachfolge von Hermann Herrndobler. Sie selbst erklärt nun: „Ich bin stolz auf das, was mein Team und ich in den letzten zwölf Jahren erreicht haben.“ Nach der Brandschutzsanierung, der Aufrüstung der technischen Ausstattung und dem modernen Mobiliar sowie der Übernahme der Gastronomie stehe das Haus „super da“. Es habe sich überregional bei Agenturen, Künstlern und bundesweiten sowie internationalen Tagungs- und Kongressveranstaltern einen sehr guten Ruf erarbeitet und sei inzwischen nach dem pandemiebedingten Umbruch „wieder top im Markt positioniert“.



Die Buchungslage habe sich nach den zweieinhalb Jahren Auf und Ab in der Coronakrise und den langen Schließzeiten nun gut entwickelt. Doch nun sei es für sie an der Zeit, „neue Herausforderungen zu suchen“. Aufsichtsrat und Belegschaft habe sie über ihren Schritt informiert. Und: Kistner wird so lange die Geschäfte weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist, heißt es in der Mitteilung weiter.



Diese zitiert Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Max Gotz mit den Worten: „Frau Kistner hat dem Haus ein Gesicht gegeben. Man hat einfach gespürt, wie viel Herzblut drinsteckt. Sie war stets für das Publikum ansprechbar, hat tolle Künstler ans Haus geholt, ihr Mut und Engagement bei neuen Veranstaltungsformaten oder Messethemen wurden immer wieder belohnt.“ Kistner habe Erding mit attraktiven Veranstaltungen noch ein Stück lebenswerter gemacht.



Doch zuletzt wurden die Beschwerden über die Stadthalle immer lauter – vor allem über das Gastronomiekonzept. Bekanntlich war der langjährige Gastronom und Caterer Reinhold Dangl in der Hochphase von Corona abgesprungen. Kistner fand keinen Nachfolger und entschied sich dann, dass die Stadthallen GmbH Gastronomie und Barbetrieb selbst in die Hand nimmt.



Die Folge: Bei Großveranstaltungen mussten die Gäste mehrere Tage im Voraus ihr Essen bestellen. Viele wussten das nicht, auch Kurzentschlossene blieben außen vor. Die Folge war etwa bei den Narrhalla-Veranstaltungen zu sehen: Kaum einer aß dort.



Mit der Getränkeversorgung haperte es ebenfalls immer wieder. Bei der Reiherorden-Sitzung am Samstag mussten Gäste teils über eineinhalb Stunden auf ihr Getränk warten. Kassiert wurde jedes Mal sofort, was ebenfalls für Stirnrunzeln sorgte.



Kistner erklärt: „Damit hat meine Entscheidung nichts zu tun.“ Man dürfe heute nicht mit der Vor-Pandemie-Zeit vergleichen. „Bälle oder Firmenfeiern sind nicht unser Kerngeschäft. Sie sind nicht sehr oft, aber personalintensiv.“ Und diese Kräfte seien immer schwieriger zu bekommen. Da sei ihre Branche Vorbote dessen, was noch zu kommen drohe.



Auch am kulturellen Betrieb gab es seit der Pandemie Kritik. Die Stadthalle Erding hielt sich bei Öffnungsschritten sehr zurück, war zeitweise noch abgemeldet, als andere Bühnen längst wieder bespielt wurden, etwa der Jakobmayer in Dorfen. So verlagerte sich der kulturelle Schwerpunkt des Landkreises in den vergangenen beiden Jahren immer weiter in den Landkreis-Osten.



Diese Kritik will Gotz nicht gelten lassen. „Wenn Sie ins Risiko gehen wollen, macht es schon einen Unterschied, ob Sie wie in Dorfen ein Verein sind oder eine öffentliche Einrichtung wie die Stadthalle.“ Die Einrichtungen hätten unter Corona und den sich laufend ändernden Vorgaben stark zu leiden gehabt. Auch Gotz spricht „von einer völlig neuen Situation – bis heute“.



Und wie geht es mit Kistner weiter? „Ich weiß es noch nicht. Vielleicht braucht die Branche nach der Pandemie einen Generationswechsel.“ Sie selbst komme ja ursprünglich aus der Kultur. ham