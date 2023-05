Stadtkapelle Erding: Rhythmische Power und machtvolle Klänge

Frühjahrskonzert

Die Stadtkapelle Erding und das Jugendorchester begeistern ihre Fangemeinde beim Frühjahrskonzert in der Stadthalle. Es gab Jubelrufe und viel Applaus.

Erding – Die Stadtkapelle Erding hat eine große Fangemeinde. Im gut besuchten Frühjahrskonzert in der Stadthalle gab es für die Darbietungen begeisterte Jubelrufe und viel Applaus.

Das galt ebenso für den Auftritt des Jugendorchesters, das den beschwingten Abend eröffnete, sowie auch für die Darbietungen der Stadtkapelle selbst, für den musikalischen Leiter beider Ensembles, Martin Hirsch, den Vorsitzenden Christoph Träger und Rebecca Holzner, die mit einer pfiffigen Moderation durchs Programm führte.

Mit rhythmischer Power begrüßte das Jugendorchester die Gäste. Ob Abschieds-, Wiegen- oder Liebeslied: Die Vielseitigkeit von „Remember Me“ aus dem Disney-Animationsfilm „Coco“ wurde in Szene gesetzt, gefolgt von Michael Sweeneys Latin-Nummer „Port O’Call“. Der witzige „Mahnah Mahnah Song“ als Zugabe des Jugendorchesters sorgte für gute Laune bei den Zuschauern und erinnerte an die originellen Handpuppen-Inszenierungen in der Muppet Show und der Sesamstraße.

Mit der Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth“ von Satoshi Yagisawa hielt die Stadtkapelle Einzug und ließ diese Hommage an die Elemente erklingen. Machtvolle und ruhige Klänge entführten in das weitläufige Kirchenschiff der Kathedrale von Canterbury, die zum Weltkulturerbe gehört, wie Rebecca Holzner erläuterte. Jan Van der Roost widmete dem imposanten Kirchenbau, in dem sich Romanik und Gotik vereinen, seinen kontemplativen „Canterbury Choral“.

Von israelischen Volkstänzen ließ sich der zeitgenössische belgische Komponist, der vor allem für Blasmusikbesetzungen schreibt, in seinem Werk „Rikudim“ inspirieren. Mit dieser abwechslungsreichen vierteiligen Suite wurde man in die Pause entlassen. Der Name war hier Programm. Das hebräische Wort Rikudim bedeutet soviel wie Tanzen.

Nach dem klangvollen „Victory“ des 1967 geborenen, amerikanischen Komponisten Rossano Galante begeisterte die Stadtkapelle mit „African Symphony“ aus der Feder von Van McCoy. In ihrer Einführung hinterfragte Holzner, wie viel wir denn eigentlich über den Kontinent Afrika wüssten und auch, welche Klischees damit verbunden würden. Die Moderatorin zitierte passend zum Thema den satirischen Text der Poetry Slammerin Fatima Moumouni „Back to your Roots“.

In die Klangwelt des schillernden Bühnenkünstlers Frank Sinatra entführte ein Medley mit Melodien, die mit ihm verbunden sind: „New York, New York“, „Somethin’ Stupid“, „Fly Me to the Moon“ und „My Way“.

Nach einer mitreißenden „Funk Attack“ setzte die Stadtkapelle Erding mit einer Hymne an die Freiheit einen fulminanten Schlusspunkt – „Marcha de Libertad“.

Doch dann war erst einmal noch nicht Schluss, weil das Publikum enthusiastisch noch zwei Zugaben erklatschte.