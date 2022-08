Schon wieder brennt eine Hütte auf dem Stadtpark-Spielplatz

Polizei vermutet Brandstiftung

Von Veronika Macht schließen

Erneut hat auf dem Spielplatz im Erdinger Stadtpark eine der Spielhütten gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Erding - Erneut hat auf dem Spielplatz im Erdinger Stadtpark eine der Spielhütten gebrannt. Polizei und Feuerwehrkräfte wurden am Freitag gegen 22 Uhr gerufen. Laut dem Bericht der Polizeiinspektion Erding hatte ein Zeuge, der auf dem Nachhauseweg durch den Stadtpark spazierte, das Feuer an dem Pavillon am Spielplatz bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Die Feuerwehr Erding konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, „doch wie bereits in der Vergangenheit waren die Nachlöscharbeiten aufwendig“, schreibt sie auf ihrer Facebookseite: Da die Dachkonstruktion mit schwerem Gerät abgetragen werden musste, zogen sich diese Arbeiten bis nach Mitternacht, um alle Glutnester im Reetdach abzulöschen.

+ Die Dachkonstruktion der Hütte musste mit schwerem Gerät abgetragen werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich deshalb bis nach Mitternacht, um alle Glutnester im Reetdach abzulöschen. © Feuerwehr Erding

Der Pavillon ist laut Polizei so nicht mehr zu gebrauchen, es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10 000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 8-0 zu melden.

Gut ein halbes dutzend Mal haben die Reetdächer des Spielplatzes in den vergangenen Jahren schon gebrannt, jedes Mal war es Brandstiftung beziehungsweise grobe Fahrlässigkeit. Zuletzt musste die Feuerwehr Erding zu einem solchen Einsatz im vergangenen Dezember ausrücken.

vam