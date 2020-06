Stadtpfarrkirche Erding: Ein Pfingstmobile als Zeichen der Hoffnung

Ein Zeichen der Hoffnung ist das riesige Mobile, das seit Pfingsten in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding hängt.

Erding - Ein Zeichen der Hoffnung ist das riesige Mobile, das in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding hängt. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren dem Aufruf von Pfarrer Martin Garmaiergefolgt und hatten zum Pfingstfest in wochenlanger Arbeit Bilder von Feuerzungen und Tauben als Symbole des Heiligen Geistes gefertigt.

Zehn Pfarrangehörige waren einen ganzen Tag damit beschäftigt, die Bilder mit Fäden zusammen zu knüpfen. So entstand mit mehr als 1200 Blättern ein eindrucksvolles Werk. „Damit wollen wir den Gläubigen in Zeiten der Corona-Krise Mut machen und Gottvertrauen geben“, sagte Garmaier.

Pfingsten bedeutet „der fünfzigste Tag“ und wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Das Fest erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die in Jerusalem versammelten Apostel, die plötzlich in verschiedenen Sprachen redeten und so das Wort Gottes zu allen Völkern bringen konnten. Die Erdinger Hoffnungssymbole bleiben bis zur Firmung im Oktober hängen. (Peter Bauersachs)