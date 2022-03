Erdinger Stadträte über Kletthamer Kritik empört

Von: Hans Moritz

Das geplante Industriegebiet Erding-West am der Dachauer/Sigwolfstraße könnte den Grundwasserpegel in Klettham weiter steigen lassen, fürchten die Bewohner der Sandgrubensiedlung. © CBRE/VIB Immobilien AG

Die Debatte um das hohe Grundwasser in der Kletthamer Sandgrubensiedlung geht weiter. Die Kritik, sich nicht um die Sorgen der Bürger zu kümmern, hat der Stadtrat jetzt entschieden zurückgewiesen.

Klettham – Mit einer Mischung aus Verwunderung, Verärgerung und Wut haben die Erdinger Stadträte auf die Kritik aus der Kletthamer Sandgrubensiedlung reagiert, das Gremium und die Stadtverwaltung unternähmen zu wenig, um bei weiterer Bebauung, die tiefer liegende Siedlung vor steigendem Grundwasser zu schützen. Mehrere Redner und OB Max Gotz (CSU) wiesen die Vorwürfe zurück.

Dieser hatte Hans Ott in unserer Zeitung erhoben. Er lebt in der Thoma-Straße und kämpft seit Jahren gegen das von unten drückende Grundwasser, nachdem bei der Flut im Juni 2013 das Wasser von unten in sein Haus eingedrungen war.

Immer wieder hat sich Ott deswegen mahnend an die Stadt gewandt. Auslöser für seine jüngste Kritik war die geplante Bebauung des Industriegebiets Erding-West, die Verdichtung im Thermengarten-Süd sowie Pläne, das an die Sandgrubensiedlung anschließende Erdbeerfeld dicht zu bebauen. Die Baukörper würden, so Ott, den Grundwasserpegel weiter steigen lassen. Und er monierte: Die Stadträte interessierten sich nicht für die Sorgen der Kletthamer Siedler.

Im Stadtrat zeigte sich Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) verwundert über Otts publikumswirksame Schelte. Was denn der Stand sei, wollte sie von Gotz wissen. Der bekannte, bei der Lektüre ebenfalls „erstaunt“ gewesen zu sein.

Er wies die Anschuldigungen vollumfänglich zurück. „Dass uns die Sandgrubensiedlung wichtig ist, haben wir bereits mit dem Planungsstopp 2013 bewiesen.“ Nicht nur die Hochwasserreferenten, sondern alle Stadträte hätten sich beim Hochwasserschutz „höchst engagiert“ gezeigt. „Wir haben alles richtig gemacht.“

Den Investoren habe man, so der OB, eine Aufhebung des Planungsstopps fürs Erdbeerfeld nur für den Fall in Aussicht gestellt, wenn sie ein überzeugendes und nachprüfbares Konzept zur Ableitung des Niederschlagswassers etwa durch ein temporäres Rückhaltebecken vorlegen. „Genehmigt ist da noch nichts“, betonte Gotz. Und er stellte klar: „Es geht nicht nur um die Versickerung, sondern auch um das Grundwasser.“ Im Genehmigungsverfahren habe zudem dann jeder das Recht, Einwendungen vorzubringen.

Der OB erinnerte daran, dass die Stadt schon einmal auf dem Erdbeerfeld durchgegriffen habe – vor gut zehn Jahren im ersten, ganz nördlichen Abschnitt. Der Investor hatte damals vom Plan abweichend gebaut und unter anderem die Ableitung des Wassers unterschlagen. „Wir haben sofort einen Stopp verhängt und eine Bauweise wie im Bebauungsplan vorgesehen verlangt.“ Seine Schlussfolgerung: Der Stadtrat sei eben nicht gleichgültig, „sondern interessiert, aufgeschlossen und achtsam“.

Hans Egger (Erding Jetzt) kritisierte den Bericht ebenfalls, zielte aber weniger auf den Beschwerdeführer als auf die Redaktion.

Regelrecht in Rage redete sich Burkhard Köppen. Der CSU-Fraktionschef forderte Gotz auf, die Fakten zurechtzurücken, „damit da nichts am Stadtrat hängen bleibt“. Man habe in der Grundwasserfrage „die Experten regelrecht gelöchert“. Die Vorwürfe träfen ihn sehr. Zudem habe er Ott auf dessen Brief vom Dezember 2021 geantwortet.

Der Bericht trage dazu bei, das Ansehen der Stadträte zu beschädigen und Politikverdrossenheit zu schüren. Allerdings meinte selbst Köppen am Schluss: „Einige Punkte in Otts Brief sollten wir noch einmal prüfen.“ Genau das wollte Ott übrigens erreichen.