Kommentar: Transparenz ist eher Aktionismus

Sollen Sitzungen des Erdinger Stadtrats live ins Internet gestreamt werden? Was nach Transparent klingt, ist vor allem Polit-Aktionismus, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Es klingt verlockend: Daheim die Füße hochlegen, ein Bierchen zischen und via Internet verfolgen, was im Stadtrat vor sich geht. Und es passt auch in die (Corona-)Zeit, in der die Digitalisierung die Welt besser zu machen scheint: Eine Debatte live ins Netz gestreamt, das klingt nach maximaler Transparenz und Teilhabe. Da muss man doch dafür sein!

Nein, die Mehrheit der Stadträte im Verwaltungs- und Finanzausschuss war es nicht. Deswegen sind es noch lange keine Hinterzimmer-Politiker, die lieber nicht von ihren Wählern gestört werden wollen. Die Realität ist doch eine ganz andere: Jeder Bürger hat die Möglichkeit, einer öffentlichen Sitzung beizuwohnen. Höchst selten ist der Zuschauerbereich voll.

Eine Bild-Ton-Übertragung live würde einen immensen Aufwand und Kosten bedeuten, die Klickzahlen dürften hingegen überschaubar sein. Stadträte sind ehrenamtlich tätig und keine Berufspolitiker. Sie halten (zumindest meistens) keine staatstragenden Reden, sondern diskutieren kommunale Details. Dass sie sich sorgen, was aus ihrem Wort im weltweiten Web wird und wo es landet, ist nachvollziehbar.

Die Grünen wollten vor jeder Sitzung eine Bürgerfragerunde einführen. Die gibt es in einigen kleineren Gemeinden. Die Resonanz ist nicht überbordend. Man hätte es in Erding ausprobieren können. Doch die Gefahr, dass hier Lobbyisten eine Bühne suchen, ist nicht von der Hand zu weisen. Hinzu kommt: Den OB löchern kann die Bürgerschaft jedes Jahr in einer der fünf Bürgerversammlungen. Die Debatte hat gezeigt: Man kann Handlungsbedarf auch herbeireden.