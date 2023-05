Gratis-Saisonkarten für 15 000 Energiesparer

Hier erfrischt sich Erding: das Hallen- und Freibad der Stadtwerke. Ersteres hat seit 24. April geschlossen, Letzteres öffnet am 20. Mai. Die Zeit dazwischen wird Geld gespart und investiert. Die Dächer zeigen: Hier wäre Platz für eine Solarthermieanlage. © Hans Seeholzer

Während die Freibäder in Taufkirchen und Dorfen bereits geöffnet sind, müssen sich die Wasserratten in Erding noch in Geduld üben. Das sind die Hintergründe.

Erding - Die Becken der Stadtwerke öffnen erst am Samstag 20. Mai, um 8 Uhr, knapp ein Monat nach Schließung des benachbarten Hallenbades. Der Grund liegt im Ukraine-Krieg und der aus ihm resultierenden Energiekrise. Das Kommunalunternehmen lässt die Zeit aber nicht einfach so verstreichen.



In den vergangenen Tagen hat das Team um Robert Maier, Leiter der Freizeitanlagen der Stadtwerke, viele Briefe eingetütet, genauer gesagt 15 000, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung verrät. Denn so viele Strom- und Gaskunden bekommen in den nächsten Tagen einen Gutschein für eine Freibad-Saisonkarte. 90 Prozent der Gas- und 70 Prozent der Stromkunden hätten eingespart.



Zu Beginn der Energiekrise hatten die Stadtwerke angekündigt, wer weniger Energiemenge bezieht, als er im Vorjahr benötigt hat, darf einen Sommer lang kostenlos ins Freibad. „Die Karten können dann ab der Eröffnung an der Schwimmbad-Kasse eingelöst werden“, verspricht Maier.



Für das Winterhalbjahr kann er bereits Bilanz ziehen. „Wir hatten in etwa 100 000 Besucher, ein Wert, mit dem wir zufrieden sind.“ Die Jahre davor, zumindest vor Corona, seien es immer so um die 110 000 gewesen. Die Diskrepanz kann Maier erklären. Denn als nach dem Überfall der Russen auf ihr Nachbarland niemand wusste, wie viel Gas Putin noch durch die Pipeline lässt und zu welchen (Mond-)Preisen, drehten alle Bäder an ihren Thermostaten – auch in Angst vor einer Zwangsschließung durch die Bundesregierung. Die Stadtwerke Erding senkten ebenfalls die Temperaturen.



Und die Kunden sofort den Daumen. Es war so vielen zu kalt, dass Erding eines der ersten Bäder in der Republik war, das die Reduzierung wieder einkassierte und zu Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad sowie 32 bis 33 Grad an Warmbadetagen zurückkehrte.



Stadtwerke-Chef Christopher Ruthner erklärte damals, die die Kundenverluste stünden in keinem Verhältnis zu den Einsparungen. Aus der Hand geben wollte er den Sparstift aber nicht. Bereits im Oktober 2022 kündigte er an: „Dafür Verlängern wir die Schließzeit zwischen Hallenbad- und Freibadsaison etwas, damit sparen wir auch Energie.“



Zu tun gibt es in der kommunalen Einrichtung dennoch genug. Maier erklärt, dass man nun Zeit habe, die (gasbetriebene) Heizungsanlage, die Frei- wie Hallenbad versorgt, zu erneuern. „Zum einen tauschen wir den über 30 Jahre alten Spitzenlastkessel aus, was einiges an Energie einsparen wird“, so Maier. Beim Blockheizkraftwerk werden der Motor nach einem Schaden zum Ende der Hallenbadsaison und der Generator getauscht. Letzterer erhält eine Revision. „Der Aus- und Wiedereinbau ist sehr aufwendig“, so Maier.



Und der kommunale Versorger trägt sich mit dem Gedanken, energieunabhängiger zu werden. „Wir prüfen den Einbau einer Solarthermieanlage auf dem Dach des Hallenbades.“ Entschieden sei aber noch nichts.



Das Freibad zählt pro Saison witterungsabhängig 70 000 bis 90 000 Besucher. Sie werden die gewohnte Wassertemperatur vorfinden: „Es bleibt bei 24 Grad“, verspricht Maier.



Den Sommer wollen die Stadtwerke überdies nutzen, einen neuen Pächter für den Hallenbad-Kiosk zu finden. Der Vertrag mit dem bisherige Pächter Alexander Beil wurde nicht verlängert.



Eintrittspreise



Erwachsene: 4,80 Euro



Ermäßigt: 3,80 Euro



Kinder (6-14 Jahre): 2 Euro



Familie: 10 Euro



Zehner-Coin:



Erwachsene: 38 Euro



Ermäßigt: 31 Euro



Kinder: 16 Euro



20er-Coin:



Erwachsene: 70 Euro



50er-Coin:



Erwachsene: 140 Euro



Feierabendtarif: 2,50 Euro



Saisonkarte:



Erwachsene: 95 Euro



Ermäßigt: 75 Euro



Familie: 150 Euro



Info: www.stadtwerke-erding.de

