Stadtwerke Erding: Treiber der E-Mobilität

Von: Hans Moritz

Teilen

Die erste von fünf Auer-Stromtankstellen nahmen am Stammsitz an der Dachauer Straße in Erding (v. l.) Prokurist Anton Stimmer, Auer-IT-Chef Martin Ostermeier, Inhaber Max Auer, Stadtwerke-Chef Christopher Ruthner und Eva-Maria Auer in Betrieb. © Hans Moritz

Die Elektromobilität im Landkreis Erding nimmt immer mehr an Fahrt auf – und auch das Netz an Ladesäulen wächst kontinuierlich.

Erding - Die Jüngste steht bei Baustoffe Auer an der Dachauer Straße in Erding-West. Betrieben wird sie von den Stadtwerken Erding.



Der Auftrag des Erdinger Traditionsunternehmens geht noch weiter. Inhaber Max Auer lässt auch an den vier weiteren Standorten Dorfen, Parsdorf, Mintraching und Landshut Ladesäulen errichten. Zudem erhielten die Stadtwerke den Auftrag, die Auer-Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken.



„Wir machen das in erster Linie für unsere Kunden und Mitarbeiter“, berichtet Auer-Prokurist Anton Stimmer. Andere Unternehmen böten das auch an, etwa Aldi und Kaufland in Erding. Zudem ist Stimmer der Auffassung: „Es ist in Erding nach wie vor leider gar nicht so einfach, sein Elektroauto laden zu können.“



Am Stammsitz können ab sofort gleichzeitig zwei Fahrzeuge geladen werden – mit maximal 22 Kilowatt. Ein durchschnittlicher Ladevorgang dauert nach den Worten von Stadtwerke-Geschäftsführer Christopher Ruthner dreieinhalb Stunden. Die Kilowattstunde koste 30 Cent, pro Stunde wird ein Euro Parkgebühr erhoben. „Das machen wir nicht zuletzt deshalb, damit Ladesäulen nicht länger als nötig belegt, sprich als Parkplatz verwendet werden“. Bezahlen kann man mit der Stadtwerke-Karte, aber auch den meisten üblichen Karten sowie einer App.



Ruthner betont, „dass unser Strom nicht nur grün ist, also zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen stammt, sondern noch dazu aus dem Landkreis – aus Wasserkraft“.



In der Kreisstadt sind die Stadtwerke der größte Treiber der Elektromobilität. Ladesäulen bietet die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt bereits seit 2010 an. Mittlerweile verfüge man über 35 Ladepunkte an 15 Standorten. „Bis Jahresende werden es mindestens 53 Ladepunkte sein“, kündigt Ruthner an.



Er berichtete, dass die abgenommene Strommenge stark ansteige – eine Verdoppelung von Jahr zu Jahr. Zu den am meisten frequentierten Standorten zählten die Ladesäule an den Stadtwerken am Gries mit 10 000 Kilowattstunden pro Jahr, am Landratsamt am Alois-Schießl-Platz und im Thermen-Parkhaus. An der Therme sei im laufenden Jahr so viel Energie getankt worden, dass ein durchschnittliches E-Auto damit 200 000 Kilometer fahren könnte. „Aufgrund der hohen Nachfrage werden wir diesen Standort noch einmal ausbauen“, so Ruthner.



Bei Baustoffe Auer ziehen schrittweise mehr E-Autos ein, los ging’s mit einem Smart. Elektrisch betriebene Lastwagen kommen für das Unternehmen (noch) nicht in Frage – laut Stimmer wegen der zu kurzen Reichweite und der kaum vorhandenen Ladeinfrastruktur für schwere Fahrzeuge. ham