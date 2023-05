Stahl-Museum Erding: Amors Besuch beim Junggesellen

Von: Gerda Gebel

„Mach ihr einen Antrag“, flüstert Amor (Magdalena Köck, Bild oben) dem Künstler ins Ohr. Daneben ist Stahls Selbstporträt „Gemalter Heiratsantrag“ auf der Staffelei zu sehen. Die Szene berührte nicht nur Museumsleiterin Heike Kronseder, sondern alle Besucher. © Peter Gebel

Tiefe Einblicke ins Privatleben von Tiermaler Franz-Xaver Stahl gibt die Erlebnisführung mit Darstellern der Volksspielgruppe Altenerding. Auch Liebesbote Amor spielt eine Rolle.

Erding – Einem berühmten Maler in seinem Atelier über die Schulter schauen, die geheimen Gedanken seiner Mutter, aber auch die Einsichten der Haushälterin miterleben – das möchte so mancher Zeitgenosse. Möglich machen das die Erlebnisführungen im Museum Franz-Xaver Stahl, in dem der erfolgreiche Tiermaler (1901-1977) lebte und arbeitete. Laiendarsteller der Volksspielgruppe Altenerding und Museumsleiterin Heike Kronseder machen den Alltag im Hause Stahl lebendig.

Die Idee, die Museumsführungen mit Schauspieleinlagen zu erweitern, stammt von Renate Eßbaumer, Vize-Vorsitzende der Volksspielgruppe. Sie hat auch die Dialoge der Darsteller geschrieben. Mit dem Wunsch, „Leute zu Kunst und Kultur zu locken“, traf sie bei Museumsleiterin Kronseder auf offene Ohren. Das Ergebnis der Kooperation ist hervorragend gelungen.

Das ehemalige Elternhaus, in dem Stahl im Februar 1901 zur Welt kam und im November 1977 verstarb, ging nach dem Tod seiner Witwe Margarete in den Besitz der Stadt Erding über. Seit 2014 kann das Museum mit Originaleinrichtung und zahlreichen Werken des Malers besichtigt werden.

Kronseder stellt bei der Erlebnisführung den Haushalt vor. Und Haushälterin Kathi (dargestellt von Anna-Lisa Burgmair) empfängt die Besucher – wie damals üblich – mit frisch gebackenen Keksen. Im Schrank steht noch das Nymphenburger Porzellan der Stahls, und auch das Atelier wirkt, als hätte der Maler gerade den Pinsel weggelegt. Kronseder lenkt den Blick der Besucher auf die realitätsnahe Darstellung der Tiere in der Natur und bei der Arbeit, die auf vielen Bildern zu bewundern sind.

Auf der Staffelei ist ein Selbstporträt des Künstlers mit einem Amor auf der Schulter zu sehen – ein gemalter Heiratsantrag sozusagen… Und da springt auch schon ein kleiner Amor mit blonden Locken herein und flüstert dem Künstler etwas ins Ohr. Es geht den Zuschauern richtig ans Herz, wie die kleine Magdalena Köck (sechs Jahre) als Amor den unschlüssigen Herrn Stahl (Robert Neugebauer) zu einem Heiratsantrag motiviert.

Dieser galt allerdings nicht seiner späteren Ehefrau Margarethe, sondern seiner damaligen Malerkollegin Johanna Däberitz, die den Antrag jedoch ablehnte. Danach konnte sich der verhinderte Hochzeiter lange nicht zu einer Eheschließung entscheiden, was auch seine Mutter (Angelika Ferstl) sehr bedauerte. Sie klagt der Haushälterin Kathi ihr Leid, die auch ein Auge auf den Hausherrn geworfen hat und zu einem Antrag sicher nicht Nein sagen würde.

Betrübt: Franz Xavers Mutter (Angelika Ferstl) klagt der Haushälterin Kathi (Anna-Lisa Burgmair) ihr Leid, dass der Sohn nicht heiraten will. © Peter Gebel

Franz Xaver Stahl galt als introvertierter Mensch, der den Landkreis kaum verließ. Seine Inspiration fand er bei Radtouren, mit dabei sein Skizzenbuch und ein hölzerner Klapphocker, die auch in seinem Atelier zu sehen sind.

Ganz anders war da sein Bruder Josef, genannt Beppi (Max Ganser), der Stahl gerne mit auf Reisen nach Italien genommen hätte. Beppi, eher technisch interessiert, bewundert die Kunst des Bruders sehr und zeigt den Besuchern stolz ein von ihm illustriertes Kinderbuch. Er kann zwar den „einschichtigen Junggesellen“ nicht verstehen, ist ihm aber dankbar, dass er die gemeinsame Mutter bis zu ihrem Tod so gut betreut hat.

Zur Ehe entschließt sich Franz Xaver Stahl erst im Alter von 62 Jahren und heiratet Margarete, die Witwe seines Malerkollegen Johann Georg Schlech, dessen Gemälde ebenfalls im Künstlerhaus hängen. Zu sehen sind dort auch kunstvolle Scherenschnitte, die Stahl schon in jungen Jahren mit unglaublicher Exaktheit hergestellt und auch gut verkauft hat, wie Kronseder erläutert.

Sie kannte Margarete Stahl (1912-2014) noch persönlich und war mit ihr gut befreundet, was ihr tiefes Verständnis und beeindruckendes Wissen über die Familie erklärt. Mit spürbarer Begeisterung erzählt Kronseder von den mehr als 1400 Briefen aus Stahl’scher Hinterlassenschaft, darunter auch zahlreiche Briefe von Rudi Schacht, einem Freund Stahls aus der Studentenzeit.

Dieser Rudi (Hubert Netter) sitzt gerade an einem Brief an seinen alten Freund, während die Besucher – wie im Hause Stahl üblich – mit einem Schnaps verabschiedet werden. Sie haben einen höchst unterhaltsamen Einblick in den Künstlerhaushalt und einen persönlichen Blick auf den Menschen Franz Xaver Stahl gewonnen.

Das Museum Franz Xaver Stahl, Landshuter Straße 31, kann jeden ersten Sonntag im Monat besichtigt werden. Weitere Erlebnisführungen mit der Volksspielgruppe Altenerding finden am 7., 13., 14., 20., 21. und 25. Mai statt. Preis: 19 Euro. Restkarten gibt’s bei Heike Kronseder, E-Mail an heike.kronseder@erding.de.

Mitwirkende: Robert Neugebauer/Robert Jell (Franz Xaver Stahl), Angelika Ferstl/Anneliese Adelsperger (Mutter), Laura Gallo/Anna-Lisa Burgmair (Haushälterin Kathi), Max Ganser/Norbert Obermaier (Bruder Beppi), Magdalena Köck (Amor), Hubert Netter (Rudi Schacht). Kostüme: Oli Scheufler. Maske: Jutta Emberger.