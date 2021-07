Starke Stimme, rollender Rhythmus: „Soul Screen“ begeistert auf dem Sinnflut

Konzert

Von Jazz bis Soul, von Soul bis Improvisation: Die Band „Soul Screen“ bietet im Sinnflut-Biergarten ein anregendes Kontrastprogramm.

Erding – Leinwand der Seele, so kann „Soul Screen“ übersetzt werden. Die Band malte am Sonntagabend auf der Bühne im Sinnflut-Biergarten ein Bild aus groovigsten Klangfarben: Dabei drangen vor allem die Eigenkompositionen tief in Herz und Seele der Zuhörer. Von Jazz über Funk bis hin zu Soul und Weltmusik reichte das Repertoire der sechs Musiker, die durch Spielwitz und Spontaneität beeindruckten.

„Soul Screen“ startete instrumental. Jeder Musiker stellte sich mit diversen Soli vor. Erst erklang der Bass, dann Schlagzeug oder Gitarre. Der Keyboarder spielte seinen Part am Synthesizer, während der Saxofonist schon die Hand hob und einsetzte: mal mit weichen Tönen, mal laut und röhrend. Die Formation verband sich wieder, spielte Funk vom Feinsten – „Southwick“ von Maceo Parker.

Sängerin Andrea Krispler betrat die Bühne. Rotes Kleid, samtige Stimme, die Zuschauer waren begeistert. Sie interpretierte Stevie Wonders „Don’t You Worry ‘Bout A Thing“. Gefolgt von „Your Heart Is As Black As Night“ von Melody Gardot. Eine dramatische Nummer, mit integriertem Gänsehaut-Feeling. Krispler wirkte unprätentiös, aber voller Selbstbewusstsein, fast schon keck. Keine unnötige Show, keine Allüren störten den Auftritt – nur Stimme und Rhythmus, den auch die anderen Musiker im Blut hatten.

Jeder hat seine eigenen Hörgewohnheiten. Doch Jazz und Soul lassen bekanntlich viel Raum für Interpretationen, und diese nutzte die Band gekonnt, etwa bei „Georgia On My Mind“ von Ray Charles.

Höhepunkt des Konzerts war der eigene Song „Sweet Honey Bee“. Ein Rollentausch, „der Mann bleibt zuhause, die Frau geht raus und kämpft“, kündigte die Sängerin das Stück an, das sie gemeinsam mit Pianist Timo Aichele komponiert hat.

Die Eigenkompositionen waren allesamt brillant. Das sah auch Zuhörer Dieter Knirsch aus Walpertskirchen so. Und der muss es wissen, schließlich ist er Pianist und Lehrer an der Kreismusikschule. „Ich finde es immer sehr reizvoll, wenn Bands eigene Stücke spielen“, sagte er nach der Vorstellung. An „Soul Screen“ gefielen ihm das Können und der Einfallsreichtum. „Die Eigenkompositionen standen den bekannten Standards in nichts nach. Ich fand sie sogar spannender. Außerdem war es schön, auf Sinnflut Jazz zu hören.“

Das Sextett kommt aus dem Dreieck Landshut, Freising, Erding. Timo Aichele etwa ist stellvertretender Redaktionsleiter des Erdinger Anzeiger. Er beherrschte nicht nur das Keyboard, seine Interpretationen betonten zudem Stil und Stimmung des Auftritts. Oder Musikprofi Stephan Glaubitz, Grünen-Kreisrat in Erding, aber auch herausragender (Kontra)-Bassist. Bei Tenor-Saxofonist Christoph Naleppa fragte man sich als Zuschauer, wann er eigentlich Luft holt, so stark blies er in sein Instrument. Auch Gitarrist Martin Wessalowski und Schlagzeuger Frank Schwingshandl sind Künstler an ihren Instrumenten.

Die Zeit verging wie im Flug. Zwei kleine Mädchen tanzten vor der Bühne: „Meine jüngsten Fans“, meinte Sängerin Krispler. Dann war Schluss, Liedermacher Michael Dietmayr stand in den Startlöchern, Bühnenauf- und -abbau kosten eben Zeit. Zu früh meinte die Sängerin: „Wir könnten noch viele tolle Songs spielen.“ Großes Kino, das „Soul Screen“ da auf die Sinnflut-Leinwand brachten – und Balsam für die Seele.

MICHAELE HESKE