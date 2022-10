Bürger basteln am Erding der Zukunft

Startschuss für das Entwicklungskonzept im Stadtkern

Startschuss für die Ideen-Werkstatt für die Erdinger Innenstadt. Die Teilnehmer wünschen sich mehr Orte der Rast und eine öffentliche Wasserstelle.

Erding – Viel Lob für die Erdinger Innenstadt, aber auch noch allerhand Verbesserungsbedarf. Das ist das Ergebnis des ersten Innenstadtforums, zugleich Startschuss für das Entwicklungskonzept im Stadtkern (ISEK). Am Freitagnachmittag versammelten sich gut 70 Bürger zu zwei Spaziergängen durch die Stadt – gemeinsam mit Lucia Paulhart und René Ziegler vom beauftragten Büro Raumposition aus Wien.

„Wir bezeichnen das Innenstadtforum bewusst als Spaziergang, weil wir gemeinsam über die Anmerkungen und Vorstellungen sprechen wollen“, betonte Paulhart. Ihr Kollege Ziegler erklärte den Teilnehmern, dass damit jedem die Möglichkeit gegeben werde, mitzureden und zu diskutieren. „Und wir bringen den Blick von außen mit“, erklärte er.

Bei all den anstehenden Veränderungen sei aber auch wichtig, was erhalten bleiben solle. „Erding ist so schön“, schwärmte der Mitgründer und Gesellschafter des Planungsbüros. „Die Altstadt ist der Wahnsinn. Wir wollen schaffen, dass das auch so bleibt.“ Es sollen möglichst viele Interessen zusammengebracht werden und somit finanzierbare und politisch tragfähige Projekte umgesetzt werden.

Im kommenden Frühjahr wird das Büro Raumposition die Ergebnisse des Innenstadtforums in einer zweiten Projektzeitung präsentieren.

Begleitet wurden die Spaziergänge von Stadtbaumeister Sebastian Henrich als Ansprechpartner für konkrete Fragen. Der Altstadtspaziergang begann mit einem ersten Halt beim Widnmann-Palais. „Das ist ein wichtiger Ort für Erding, der Durchgang soll unbedingt erhalten bleiben“, sagte Paulhart. Von der Idee, diese Fläche zu einem noch besseren Ort der Begegnung von Jung und Alt zu machen, waren die Teilnehmer begeistert. Der vorläufige Plan einer Überdachung stieß jedoch auf Skepsis und Kritik.

+ Am Spaziergang durch die Altstadt nahmen unter anderem Hermann Kraus sen., Leopold Gruber, Karl Vogt und Ingrid Enzner teil. Hier wird über die Roßmayrgasse gesprochen. © Lea Warmedinger

Die Branchenvielfalt an der Langen Zeile war ebenfalls ein wichtiges Thema. „Eine gesunde Mischung aus interessanten, kleinen Läden fördert eine attraktive Altstadt“, befand Leopold Gruber, Geschäftsführer des Gewandhauses Gruber. Die vielen Optiker in der Stadt wurden als Negativ-Beispiel für den Branchen-Mix genannt. Gruber warf ein, dass die Unterstützung von Besitzern der Altstadthäuser sehr hilfreich wäre, um einen teuren Umbau mit vielen Schwierigkeiten wie Brand- und Denkmalschutz zu vereinfachen.

Bei der Diskussion um Parken und Verkehr war die Meinung der Bürger gespalten. Mit mangelnden Parkmöglichkeiten entstehe ein großes Problem, vor allem für die Geschäfte. Die Zufahrt zur Innenstadt sei essenziell. „Fast jeder, der etwas außerhalb wohnt, kommt mit dem Auto in die Stadt“, erklärte Gruber. Den Verkehr an der Langen Zeile empfinden andere jedoch als erheblich störend und würden eine Verkehrsberuhigung begrüßen. Beispielsweise wurde vorgeschlagen, die Altstadt an den Wochenenden „dicht“ zu machen.

Für den Parkplatz auf dem alten Bauhof-Areal an der Lebzelterstraße könnten sich die Bürger einen Supermarkt vorstellen – aber nicht ohne zusätzliche Parkplätze. Bei einem Parkhaus wäre der Wunsch, dieses leicht befahrbar zu gestalten. Auch Wohnraum werde auf dem Areal in Betracht gezogen. „Erding ist eine wachsende Stadt, wir müssen sie darauf vorbereiten“, erklärte Paulhart diesbezüglich.

Bemängelt wurde die geringe Anzahl an E-Tankstellen in der Innenstadt. Außerdem fehle ein „vernünftiges“ Café. Überdachte Fahrradstellplätze und Orte zur Rast für Familien, etwa Bänke und kleinere Spielgeräte, seien ebenfalls erwünscht, sowie eine öffentliche Wasserstelle. Zum Grünen Markt wurde angemerkt, dass dort auch „etwas verändert“ werden sollte.

Die wichtigsten Diskussionspunkte bei dem zweiten Spaziergang die Landshuter Straße entlang in Richtung Fliegerhorst-Gelände waren die Qualität der Fuß- und Radwege zum neuen Bahnhof, und welche alternativen Mobilitätsangebote es von der Altstadt zum Bahnhof geben könnte. Die Dorfener Straße werde als attraktiver Weg zusätzlich zum neuen „Aushängeschild“ Landshuter Straße dafür in Betracht gezogen.

Im Anschluss an die Spaziergänge wurden im Schrannensaal alle Anliegen der Bürger zusammengetragen, schriftlich festgehalten und in Karten eingezeichnet.

OB Max Gotz zeigte sich erstaunt und erfreut, „dass so eine beachtliche Zahl an dem Forum teilnimmt“. Was ihm missfalle, sei die Grantlerei. „Wir haben eine großartige Stadt und einen großartigen Wandel.“ Er appellierte an die Bürger zu sehen, „dass wir große Chancen haben“. Den demografischen Wandel und den scharfen Sparkurs, den die Stadt in den nächsten Monaten werde gehen müssen, nannte Gotz „eine Herausforderung für die Initiative“. Sein Wunsch sei es, „dass mit der Sammlung der Ideen die Kultur Erdings weiterentwickelt wird“. LEA WARMEDINGER