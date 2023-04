Für mehr Radwege auf die Straße

Von: Hans Moritz

Eskortiert von Motorradfahrern und Streifenwagen der Polizei ging’s von Erding nach München. © Hans Moritz

Knapp 20 Radler aus dem Raum Erding haben sich am Sonntag an der großen Sternfahrt nach München beteiligt, um auf das Volksbegehren Radverkehr in Bayern aufmerksam zu machen.

ERding - Startpunkt war um 11 Uhr der Parkplatz am S-Bahnhof in Erding. Auf der Strecke wuchs der Tross kontinuierlich an. Auf dem Königsplatz in München fand am Nachmittag eine Großkundgebung statt. Ziel ist eine bessere Förderung des Radverkehrs und ein schnellerer Ausbau der Infrastruktur, vor allem Radwege.



Die Polizei setzte drei Motorräder und sechs Streifenwagen ein, um die Radler von Erding über die B 388, Wifling, Ottenhofen, Markt Schwaben, Poing und Pliening nach Kirchheim zu eskortieren und von dort weiter nach München. Anders als vor eineinhalb Jahren wurden diesmal keine Feuerwehren zur Absicherung der Strecke eingesetzt. ham