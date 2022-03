Tödliche Diktatur: Erdings erste Stolpersteine

Von: Hans Moritz

Künstler Gunter Demnig verlegte die beiden Stolpersteine in der Langen Zeile in der Erdinger Altstadt. © Friedbert Holz

In Erding gibt es die ersten beiden Stolpersteine. Das hat es mit ihnen auf sich:

Erding - „Die Situation von einst könnte aktueller nicht sein. Mit Aktionen wie dieser können wir versuchen, sie künftig zu verhindern.“ Nicht von ungefähr stellte Oberbürgermeister Max Gotz am Dienstag den Zusammenhang zwischen dem Krieg in der Ukraine und den Gräueltaten der Nationalsozialisten in Deutschland her. Anlass war die Verlegung der ersten beiden Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nazi-Regimes vor der Stadtapotheke in der Erdinger Altstadt.

Zahlreiche Zuschauer wollten dabei sein, als Künstler Gunter Demnig aus Elbenrod (Hessen) zur Erinnerung an ein ermordetes jüdisches Geschwisterpaar hier kleine Messing-Gedenktafeln in den Gehweg einließ. Gotz bedankte sich beim Historischen Verein und bei „Erding erinnert“ für das große Engagement, „schließlich geht es bei Erinnerung nicht nur um Namen und Zahlen, sondern auch um Emotionen. Wir sollten hier nicht achtlos vorüber gehen, schließlich ist die Würde des Menschen unantastbar“. Der OB kündigte weitere solche Stolpersteine in der Stadt an und appellierte an die Bürgerschaft, Flüchtlingen aus der Ukraine freundlich zu begegnen.



Katharina Heitner von „Erding erinnert“ mahnte, „dass wir heute zeigen, für Erinnerung zu stehen und gegen radikale Strömungen“. Die Verlegung von Stolpersteinen, schon seit 1992 eine Aktion von Gunter Demnig, sei eine gute Sache: „Sie erfordern ein Bücken und ein Verbeugen vor einem Schicksal. Es ist unsere Aufgabe, an diese Menschen zu denken.“



Auch Georg Wiesmaier, Mitglied im gleichen Aktionskreis, erinnerte daran, dass „diese beiden Geschwister unsere Nachbarn waren“. Sophie Einstein wurde am 27. März 1879 in Erding geboren. Als älteres Kind der jüdischen Eheleute Jakob – ihr Vater war Kaufmann von Beruf – und Amalie Einstein, die aus Fellheim (Landkreis Unterallgäu) zugezogen waren, lebte sie an der Langen Zeile.



Die Familie bewohnte damals das nördliche Nachbarhaus der damaligen Stadtapotheke. Dieses Haus wurde 1891 abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Danach zog die Apotheke ein Gebäude weiter an ihren heutigen Standort. Noch vor dem Ersten Weltkrieg, ein genaues Datum ist nicht bekannt, zog die Familie nach Nürnberg.



Sophie Einstein heiratete 1913 dort Philipp Buchmann, führte zusammen mit ihrem Mann eine familieneigene Weinkellerei samt Likörfabrikation. Ihnen wurden zwei Söhne geboren, Theodor David und Walter Emil. Der jüngere Sohn wanderte 1938 nach Australien aus und überlebte so als einziger der Familie den Holocaust.



Sophie, ihr Mann und Sohn Theodor sowie Max Buchmann wurden am 24. März 1942, also vor 80 Jahren, ins Transport-Ghetto Izbica nahe Lublin in Polen deportiert. Hier verlieren sich ihre Spuren. Sie litt offensichtlich unter den katastrophalen Lebensumständen, wie viele andere jüdische Landsleute, die hier starben, und kam in einem Vernichtungslager um. Da weder Ort noch Datum ihres Todes bekannt wurden, ist als Todestag der 8. Mai 1945 eingetragen, der Tag des Kriegsendes in Europa.



Über ihren Bruder Leopold Einstein, dem der zweite Gedenkstein gewidmet ist, ist wenig bekannt. Auch er wurde in Erding geboren, am 19. Mai 1880. Er wurde ebenfalls von den Nazis verhaftet, kurz nach der Reichspogromnacht 1938. Sein Schicksal führte ihn zunächst zur „Schutzhaft“ ins KZ Dachau, am 10. September 1942 schließlich ins Ghetto Theresienstadt, heute Tschechien. Dort starb er am 18. Juli 1943 an Rippenfellentzündung.



Die Feier wurde umrahmt vom Vokalensemble im Schulchor des Korbinian-Aigner-Gymnasiums unter Leitung von Musiklehrer Markus Nißl.

