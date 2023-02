Strafzettel für Besen als Fluggeräte

Von: Hans Moritz

Hexen mit Besen sind sie nur im Fasching: das Team von der Verwaltung der Berufsschule Erding mit (v. l.): Irmgard Biller, Silvia Aicher, Elke Stute und Sylvia Herold. © Schule

Echt witzige Aktion an der Berufsschule Erding. Und alle haben mitgespielt.

An der Berufsschule Erding versteht man beim Parken keinen Spaß. Es gelten strenge Regeln und Ausweispflicht. Denn auf 1200 Schüler kommen gerade einmal 200 Stellplätze. Wer falsch parkt, bekommt Besuch und Post vom Ordnungsamt. Umso mehr Spaß herrschte zu Weiberfasching in der Schule. Und dabei spielte das Ordnungsamt keine unwichtige Rolle. Entscheidend war: Bei aller Bissigkeit war es für sämtliche Beteiligte eine riesen Gaudi.



Fachlehrer Matthias Adelsberger berichtet, dass vor dem Sekretariat Falschparker gesichtet worden seien – ein halbes Dutzend (Hexen-)Besen der Damen von der Verwaltung. Allerdings waren diese Parkflächen nicht als solche ausgewiesen. Das Ordnungsamt rückte an – und verteilte fleißig Strafzettel. Und das auf sehr kreative Weise: Denn der Straftatbestand lautete: „Sie parkten ihr Fluggerät nicht entsprechen der Parkflächenmarkierung gemäß der Straßenverkehrsordnung“. Die Höhe des Bußgeldes ist nicht überliefert. Als gesichert gilt freilich: Es muss auch nicht bezahlt werden. Und die Sekretärinnen Irmgard Biller, Silvia Aicher, Elke Stute und Sylvia Herold konnten über ihre Deklaration als Hexen herzlich lachen, zumal sie auch als solche verkleidet waren. Tatsächlich sind sie nämlich eher die Heldinnen und Engel des Schulalltags.



Adelsberger dankt auch den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes, die sofort mitgespielt und Humor gezeigt hätten. Die Aktion kam auch im Rathaus so gut an, dass Fotos davon per Rundmail im gesamten Rathaus verschickt wurden – Fasching verbindet. ham