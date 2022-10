SPD: Leon Kozica (24) folgt auf Carina Bischke – Amt des Nachhaltigkeitsreferenten bleibt vorerst unbesetzt

Von: Hans Moritz

Den Amtseid nahm Oberbürgermeister Max Gotz (l.) dem neuen SPD-Stadtrat Leon Kozica ab. © Hans Moritz

Nach dem Wechsel von Rainer Vogel zu Anne Connelly (FDP) gibt es im Stadtrat den zweiten Wechsel: Nach dem Rücktritt von Carina Bischke wurde am Dienstag Leon Kozica (SPD) von Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) vereidigt.

Erding – Kozica ist 24 Jahre alt und lebt im Ortsteil St. Paul. Er studiert Luft- und Raumfahrttechnik. Als Hobbys gibt er Segelfliegen und Politik an. Die Eidesformel im Plenum beendete er ohne die Formel „So wahr mir Gott helfe“.

Ein Stühlerücken gibt es damit auch in den Ausschüssen und in der nur dreiköpfigen SPD-Fraktion. Kozica wird neuer Fraktionsvorsitzender hinter Alexander Gutwill. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss ist er erster Stellvertreter. Dem Planungs- und Bauausschuss gehört er als ordentliches Mitglied an. Erster Stellvertreter ist Kozica im Stadtentwicklungsausschuss. Dem Grundstücks- und Wohnungsausschuss sowie dem Stiftungsausschuss gehört er als zweiter Stellvertreter an, während er im Aufsichtsrat der Stadtwerke als ordentliches Mitglied sitzt.

Vorerst unbesetzt bleibt der Posten des Nachhaltigkeitsreferenten, ein Amt, das Bischke bekleidet hatte. Gotz erklärte, man wolle die Neubesetzung demnächst im „kollegialen Austausch“ angehen. Wer sich das Amt zutraue, möge sich melden. Er betonte aber auch, „dass der SPD aufgrund ihrer Fraktionsstärke an sich nur ein Referentenposten zusteht“. Den hat Gutwill als Feuerwehrreferent inne.

Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) erklärte: „Das Amt ist wichtig und sollte wieder vergeben werden. Ihre Fraktion erhebe selbst keinen Anspruch, werde aber einen Bewerber mittragen.