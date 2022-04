Tafel Erding dankt Bürgerschaft: „Ihr seid einfach die Besten“

Von: Gabi Zierz

Lange Warteschlangen am Mittwoch vor der Tafel-Ausgabe am Bahnhof: Alle Kunden konnten mit Lebensmitteln versorgt werden. © privat

Erding - Auf überwältigende Resonanz stieß der Appell der Tafel Erding an die Bürger, Lebensmittel zu spenden. Fast zwei Tonnen kamen zusammen.

Über die komplette Hauslänge erstreckten sich auch am Mittwoch die Kundenschlangen vor der Tafel Erding. Erneut kamen knapp 200 Abholer, um für sich und ihre Familien Lebensmittel zu holen. „Dank vieler privater Spender konnten alle gut versorgt werden“, freut sich Petra Bauernfeind, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Erding, Trägerverein der Tafel. Sie hatte die Bürgerschaft um Lebensmittelspenden gebeten, da das Lager des Vereins durch die hohe Zahl der Abholer immer leerer wird.

Ihrem Aufruf kamen viele Bürger nach, so dass noch „es einen Puffer für die kommenden Wochen“ gibt. Denn leider sei zu befürchten, dass der Krieg in der Ukraine noch längere Zeit anhält, so Bauernfeind.

„Ihr seid einfach die Besten“, schrieb sie auf der Facebook-Seite der Tafel, nachdem knapp zwei Tonnen Lebensmittel abgegeben worden waren. „Wir haben in den vergangenen Tagen so viel Hilfe erfahren wie nie zuvor. Eure Lebensmittelspenden verschaffen uns für mehrere Wochen Luft.“ Zudem habe der Verein eine weitere namhafte Sachspende bekommen, um insbesondere Familien zu unterstützen.

Bauernfeind bedankt sich herzlich für die großartige Unterstützung: „Wir sehen das auch als Zeichen der Wertschätzung der Arbeit unserer knapp 80 Ehrenamtlichen.“