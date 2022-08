„Wir mussten streng rationieren“: Erdinger Tafel führt neues System ein

Zwei Gruppen in zweiwöchigem Abstand

Nachdem sich die Zahl der Tafelkunden in den letzten Monaten verdoppelt hatte, führen die Erdinger nun ein neues System ein: Die erste Ausgabe war entspannt.

Erding – Vor dem Ausgaberaum der Erdinger Tafel steht ein Mitarbeiter – unverkennbar, im knalligen Orange der Tafel-T-Shirts. In der Hand hält er eine Tasse Kaffee. Die zweite an diesem Tag. „Dafür war seit Monaten keine Zeit mehr!“, erklärt der Ehrenamtliche.

Bei rund zehn Prozent der 170 bayerischen Tafeln hat sich die Zahl der Kunden seit Beginn des Ukraine-Krieges mehr als verdoppelt. Die Erdinger Tafel ist eine von ihnen. Für die Ehrenamtlichen bedeutet das erhebliche Mehrarbeit: Mindestens sechs Stunden nahm die Ausgabe zuletzt in Anspruch, bis alle rund 300 Tafelkunden versorgt waren. Geplant sind eigentlich dreieinhalb.

Tafel Erding: Kunden werden in zwei Gruppen aufgeteilt

„Wir mussten streng rationieren“, sagt Petra Bauernfeind, 2. Bürgermeisterin der Stadt und Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Erding. „Zum Teil mussten wir das Lager plündern.“ Vor allem die frische Ware habe für den großen Ansturm nicht mehr gereicht. „In den letzten Wochen waren wir wirklich fix und alle. Da sind wir an unsere Grenzen gekommen“, erzählt eine Mitarbeiterin. „Auch mit den Waren“, fügt sie hinzu.

Um ihre Helfer zu entlasten, ist die Erdinger Tafel nun dazu übergegangen, die Hilfesuchenden in zwei Gruppen einzuteilen, die abwechselnd alle zwei Wochen zur Ausgabe kommen. Eine Gruppe Altkunden und eine Gruppe, die nur aus ukrainischen Flüchtlingen besteht – sodass auch die ehrenamtlichen Dolmetscherinnen nur alle zwei Wochen im Einsatz sind, erklärt Bauernfeind. Startschuss: die Ausgabe am gestrigen Mittwoch.

Tafel Erding: Ratschen mit den Kollegen wieder möglich

„Man merkt, es ist deutlich entspannter“, sagt die Vorsitzende, während sie an der Obst- und Gemüseausgabe vorbeigeht. Der Rundweg, den die Ausgabe beschreibt, setzt sich zusammen aus Biergarnituren und Metalltischen, auf denen jeweils eine Auswahl an Lebensmitteln bereitliegt. An jeder Station – Obst- und Gemüse, Brot, Fleisch, Käse, vegetarisch und Milchprodukte – trennt nach wie vor eine Plexiglasscheibe Kunden von Ehrenamtlichen. Zwar hätten sie, als die allgemeine Maskenpflicht fiel, auch die Maskenpflicht für die Mitarbeiter aufgehoben. Für die Kunden bestehe sie aber nach wie vor, sagt Bauernfeind: „Es waren einfach zu viele in einem Raum.“ Wenn sich die Hilfesuchenden zuletzt durch die Ausgabe stauten, konnte so besser für die Sicherheit aller gesorgt werden,

Insgesamt 18 Personen befinden sich zwischenzeitlich im Raum – hinter und vor den Ausgabetischen. Die meisten davon in Gespräche verwickelt, während sie die Waren verpacken oder entgegennehmen. „Wir können endlich wieder mit den Kunden reden, das ist zuletzt auf der Strecke geblieben“, sagt Bauernfeind. Auch das Ratschen untereinander, bei einer kleinen Pause, sei seit Monaten nicht mehr möglich gewesen, ergänzt sie.

Tafel Erding: Neues System soll Kunden helfen

Aber die neue Aufteilung soll nicht nur die Ehrenamtlichen entlasten. Auch die Kunden sollen etwas davon haben: „Es ist schön, dass wir nicht mehr nur einen Joghurt für vier Personen mitgeben können“, freut sich die Vorsitzende, „sondern dass es sich langsam für die Kunden wieder lohnt.“ Denn die kommen nicht nur aus dem Erdinger Stadtgebiet, sondern beispielsweise auch aus Isen oder Finsing. „Die haben in den letzten Monaten echt wenig gekriegt.“

Wie stark sich die Kundenzahl in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich verändert hat, wird am Ende der Ausgabe-Runde ersichtlich. Dort steht ein weißer Kühlschrank, auf den schwarze Zahlen geschrieben sind: Beginnend bei „185 Abholer“ für insgesamt „532 Kunden“ Ende März, über „301 Abholer“ für „788 Kunden“ Ende Juni, bis hin zu „290 Abholer“ für „730 Kunden“ für die letzte Ausgabe Ende Juli.

Tafel Erding: Aufteilung schafft Raum für Neukunden

Mit der Einteilung in zwei Gruppen nähert sich die Anzahl der Abholer nun wieder der, die vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine üblich war. Die Aufteilung schafft aber auch ein wenig mehr Raum für die Neukunden, mit denen die Tafel rechnet – denn die steigenden Gas- und Strompreise machen den Leuten zu schaffen. Und auch die gestiegenen Lebensmittelpreise machen sich bereits bemerkbar, so Bauernfeind.

So ganz trauen die Mitarbeiter der Tafel Erding der am Mittwoch eingekehrten Ruhe aber noch nicht: „Nächste Woche werden es sicher wieder viel mehr“, prophezeit Bauernfeind für die erste Woche der reinen Ukrainer-Gruppe. In den letzten Wochen habe die Tafel außerdem einige Altkunden „verloren“, denen die lange Wartezeit und die rationierten Portionen zu viel war. Die Vorsitzende hofft nun, dass auch diese Personen wieder regelmäßig zur Ausgabe kommen. Genug Lebensmittel für alle seien nun jedenfalls wieder da.

