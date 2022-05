Tafel Erding: Drei Tonnen Lebensmittel pro Ausgabetag

Von: Friedbert Holz

Teilen

Hand in Hand arbeiten die Frauen im ehrenamtlichen Tafel-Team. Hier putzen sie das gespendete Gemüse für den nächsten Ausgabetag. © Raffael Scherer

Die Tafel Erding berichtet von einer steigenden Zahl an Bedürftigen durch den Ukraine-Krieg. Aber es gibt auch viele Spender.

Erding – „Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute der Tafel helfen.“ Petra Bauernfeind, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe (NBH) Erding, unter deren Dach die Tafel organisiert ist, war die Erleichterung angesichts der großen Unterstützung deutlich anzumerken. Denn in der Jahreshauptversammlung in den Vereinsräumen Am Mühlgraben hatte sie unter anderem über einen enormen Anstieg derjenigen berichtet, die jeden Mittwoch für kostenlose Lebensmittel bei der Tafel am Bahnhof anstehen – vor allem immer mehr Menschen aus der Ukraine.

Es sei in den vergangenen Wochen unglaublich viel los gewesen. Im Durchschnitt würden pro Woche rund 290 Abholer kommen, hinter denen viele bedürftige Familien stehen. Ihre Zahl habe sich seit einigen Wochen verdoppelt, eben um Bedürftige aus dem Kriegsgebiet.

Glücklicherweise, so Bauernfeind, sei die Menge an gestifteten Lebensmitteln von Supermärkten, Bäckereien und anderen Händlern auch angestiegen. „Erst vor kurzem hat eine Frau auf eigene Initiative an zwei Stellen Gitterboxen aufgestellt, um Supermarkt-Kunden zu Spenden zu animieren – und sie uns vollgepackt angeliefert“, berichtete Bauernfeind.

Tafel Erding: Fast 100 Helfer verteilen im Wechsel pro Ausgabetag rund drei Tonnen Lebensmittel

Auch das Tafel-Team, wieder etwas angewachsen um weitere Helfer, arbeite „manchmal am Anschlag“. Immerhin verteilen fast 100 Frauen und Männer im Wechsel pro Ausgabetag fast drei Tonnen Lebensmittel, in Summe im vergangenen Jahr rund 150 Tonnen. „Wir achten sehr streng darauf, dass alle etwas bekommen“, betonte die NBH-Vorsitzende. In Gruppen aufgeteilt, erhalten sowohl die bisherigen Kunden Lebensmittel, aber auch viele Geflüchtete aus der Ukraine.

Diese Menschen haben nur ihren Pass als Legitimation, also keinen offiziellen Nachweis für ihre Bedürftigkeit. Die Tafel stellt ihnen, unterstützt von zwei Dolmetscherinnen, eigens produzierte Abholer-Kärtchen aus. Erst ab 1. Juni können sie sich im Hartz-IV-Bezug über das Jobcenter regulär anmelden.

Bauernfeind dazu: „Sie stehen schon jetzt geduldig an, auch wenn ihre Sprachbarriere manches schwierig gestaltet. Es sind meist Kleinigkeiten, etwa das Thema des Haltbarkeitsdatums auf den Verpackungen, die zu erklären sind. Denn sie wissen oft nicht, dass ausgegebene Waren auch über dieses Datum hinaus noch verzehrt werden können.“ Die Menschenschlange auf dem Gehweg vor dem ehemaligen Postgebäude wachse stetig in beide Richtungen. Im Durchschnitt sei das Helferteam jetzt eine bis zwei Stunden länger im Einsatz als vor dem Krieg.

Nachbarschaftshilfe Erding verhilft Obdachlosem zu kleiner Wohnung

Unterstützung erhält die Tafel auch von der Flüchtlingshilfe Erding, die mit Spenden und dem Austausch von Lebensmitteln zur Versorgung aller Wartenden beitrage. „Auch ein Impfbus kam schon zweimal bei uns vorbei, um seine Dienste anzubieten. Und im Dezember bekamen wir sogar Christbäume gestiftet“, berichtete Bauernfeind. Zu Unterstützern gehörten unter anderem Helferschwein e.V., Foodsharing, Kolpingsfamilie, Vereine und Schulen.

Zwar steht die Tafel derzeit voll im Fokus, doch auch von anderen Aktionen war die Rede in der spärlich besuchten Versammlung. So hat die NBH einem Obdachlosen eine kleine Wohnung verschaffen können. Er hatte bisher in seinem Auto gehaust.

Manches andere Angebot, wie die tatkräftige Unterstützung der Aktion „Senioren helfen Senioren“, musste wegen der Pandemie ausfallen. Hier wollen Cornelia und Jürgen Sprunck aber im Juli wieder zu „Musik am Nachmittag“ in die Stadthalle einladen. Und für Kinder soll es am 9. August die Aktion Ferienspaß geben, diesmal mit Papierschöpfen.

Freilich kostet Hilfe für andere auch Geld, meist erzielt durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. So trug der neue Kassier Klaus Pfaffenberger lange Zahlenreihen vor und berichtete von insgesamt 128 000 Euro in Einnahmen und Ausgaben. So hatte der Verein im vergangenen Jahr bei Ausgaben von rund 49 000 Euro etwa 45 000 Euo eingenommen, bei der Tafel standen 18 000 Euro Ausgaben immerhin 25 000 Euro an Einnahmen gegenüber. Heuer sieht der Finanzplan eine Gesamtsumme von 72 000 Euro vor, erreicht wird diese auch durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8000 Euro für die Tafel.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.