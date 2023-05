Tafel Erding: Vier Tonnen Lebensmittel pro Woche

Von: Friedbert Holz

Petra Bauernfeind Die Erdinger Vize-Bürgermeisterin ist Vorsitzende der NBH. © privat

Die Nachbarschaftshilfe Erding ist eine der größten Hilfsorganisationen in der Stadt. Vor allem mit ihrer Tafel versorgt sie Woche für Woche hunderte Bedürftige.

Erding – Sie hat viele verschiedene Aktionsfelder, Hilfsangebote für Kleinkinder ebenso wie für Senioren: die Nachbarschaftshilfe (NBH) Erding. Und sie wartet mit beeindruckenden Leistungsdaten auf, wie in der Jahreshauptversammlung am Montagabend zu erleben war. Der Verein kann sich auf die große Solidarität der Bürgerschaft verlassen, wie Sach- und Geldspenden beweisen. Damit lässt sich das Leistungsangebot der NBH in Zukunft noch weiter verbessern.

In ihrem Rückblick auf 2022 hob Petra Bauernfeind, Vorsitzende der 426 Mitglieder starken Hilfsorganisation, hervor, dass von 101 Helferinnen und Helfern 7280 ehrenamtliche Stunden geleistet wurden. Sie kümmerten sich um häusliche Handreichungen und Gartenarbeiten, erledigten Fahrdienste aller Art, begleiteten Menschen zu Ärzten oder Behörden. Einer jungen Familie aus Pretzen, die durch einen Balkonbrand ihr Hab und Gut verloren hatte, wurde mit Unterstützung des Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ besonders geholfen (wir berichteten).

Zudem nimmt die Nachbarschaftshilfe teil an Hilfskreisen wie den Runden Tischen für Wohnen und Flüchtlingshilfe. Sie ist auch mit engagiert im Hospizverein sowie im Bündnis „Bunt statt Braun“ und trifft sich zweimal pro Jahr mit anderen Nachbarschaftshilfen im Landkreis. Auch eine neue Homepage wird freigeschaltet, weil die bisherige aus technischen Gründen nicht mehr aktualisiert werden konnte. Dazu gibt es ein neues Logo – es zeigt die Silhouetten zweier ineinander verlaufender Häuser.

Ein Schwerpunkt der Nachbarschaftshilfe, seit Jahren stetig wachsend, ist die Tafel. Hier waren 2022 besonders hohe Anforderungen zu meistern. Denn der Krieg in der Ukraine brachte viele Flüchtlinge auch in den Landkreis, und so wurde im August entschieden, die Gruppe der Abholer für Lebensmittel zwangsläufig aufzuteilen. Waren im März 2021 noch 84 Abholer mittwochs zur Tafel gekommen, waren es im Juni 2022 bereits 300. Aktuell warten mehr als 410 Abholer auf Lebensmittel für sich und ihre Familien.

„Unsere Kunden halten sich sehr gut an das neue Verteilsystem“, freute sich Bauernfeind. Von 60 Frauen und 45 Männern ehrenamtlich unterstützt, hat das Tafel-Team 2021 ganze 150 Tonnen an Lebensmitteln ausgegeben. 2022 waren es schon 204 Tonnen, also an jedem der 52 Ausgabe-Mittwoche fast vier Tonnen. Für diese Leistung gibt’s nicht nur wöchentlich das Lob der vielen Abholer, auch die SPD Erding drückte ihre Anerkennung durch die Verleihung des Sozialpreises aus.

Die NBH unterhält auch weiterhin den Kreis „Senioren helfen Senioren“, den Walter Müller leitet, oder die Freizeit-Clubs, um die sich Ute Bachl seit vielen Jahren kümmert. Dort laufen nach der langen Corona-Pause erste Aktivitäten wie Mini-Club-Turniere oder Tanz-Tees wieder an, hingegen muss die Zwergerlgruppe aus persönlichen Gründen derzeit ruhen. Etwas Anlaufzeit benötigt auch noch das Café am Brückerl, ein Sozial-Treff jeweils donnerstags, den es seit Februar gibt.

Wo viel geleistet wird, wird auch viel Geld benötigt. „Es war ein Jahr der Superlative“, schwärmte Bauernfeind, denn noch nie zuvor hat die NBH so viel Unterstützung erhalten wie 2022: rund 106 500 Euro, davon allein rund 79 000 Euro an Spenden und anderen Zuwendungen. Aber Ausgaben für Personal, Mieten, Sachkosten und die Versicherungen betrugen auch fast 61 000 Euro. Die Gesamteinnahmen von Nachbarschaftshilfe und Tafel beliefen sich 2022, wie Kassier Klaus Pfaffenberger darlegte, auf fast 189 000 Euro. Davon entfielen rund 82 000 Euro allein auf Tafel-Zuwendungen jedweder Art. Die Revisoren Klaus Steiger und Elisabeth Kain bestätigten dem Kassier eine saubere Führung der Finanzen. Der Kassenstand der NBH beträgt aktuell knapp 250 000 Euro.

Diese Zahl ermutigte Bauernfeind zu dem Vorschlag, dass für die Tafel ein zweites Fahrzeug angeschafft werden sollte, um die zeitlich teils schwierigen Logistik-Ströme zu entzerren und zu beschleunigen: „Vom Tafel-Landesverband gibt es Zuschüsse, wenn wir uns etwa für einen kleinen Elektro-Transporter entscheiden“, berichtete Bauernfeind. Ein finaler Beschluss dazu soll zeitnah im Vorstand fallen.

Erst einmal aber wird das beliebte Kaffee-Mobil am 13. Mai in Klettham kostenlos ausschenken, am 15. Mai findet die Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ in der Stadthalle statt, und am 14. Oktober ist wieder der Tag der Begegnung in den Räumen der Nachbarschaftshilfe geplant, wie gewohnt mit Tombola.