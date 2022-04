Tafel Erding: Wir brauchen dringend Lebensmittel

Von: Gabi Zierz

Bereiten den nächsten Ausgabetag am Mittwoch vor (v. l.): die ehrenamtlichen Tafel-Helferinnen Elisabeth Angermaier, Marion Czarnotta, Renate Adelsberger, Maria Hirschbichler und Irmi Victor beim Gemüseputzen und -sortieren. © Raffael Scherer

Erding - Die Tafel Erding muss aktuell so viele Bedürftige wie nie mit Lebensmitteln versorgen. Deshalb braucht sie Spenden - vor allem Brot und Milchprodukte werden dringend benötigt.

Seit 17 Jahren engagiert sich die Tafel Erding für Bedürftige in Stadt und Umland. Doch was aktuell los ist, das haben die Ehrenamtlichen noch nie erlebt. 185 Abholer von Lebensmitteln hatten sie vergangenen Mittwoch – so viele wie nie in der Tafel-Geschichte. Das liegt am Krieg in der Ukraine. Deshalb wendet sich die Tafel mit einem dramatischen Appell an die Bürger und bittet dringend um Lebensmittelspenden.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“, schrieb Petra Bauernfeind, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Erding, dem Trägerverein der Tafel, auf Facebook. „Seit dieser Woche ist alles auf den Kopf gestellt. Über 180 Abholer – also mehr als 40 über dem Durchschnitt. Und mehr ukrainische als einheimische Kunden“, erklärt sie weiter.

Dicht gedrängt seien die Hilfesuchenden am vergangenen Mittwoch vor den Tafel-Räumen am Bahnhof gestanden. Hinein dürfen pandemiebedingt nur zwölf Leute gleichzeitig – sechs in den Laden und sechs in den Vorraum mit Registrierung.

Im Schnitt kommen jeden Mittwoch rund 140 Abholer aus 16 Nationen, erklärt Bauernfeind. Zuletzt waren es 185, hinter denen Familien mit insgesamt 532 Menschen stünden: „Davon sind 215 Geflüchtete aus der Ukraine.“ Dabei handle es sich überwiegend um Frauen und Kinder. Obwohl die Tafel bereits ab 7.30 Uhr Lebensmittel ausgibt, sei der Andrang riesig gewesen.

„Wir versorgen schlagartig fast 130 Personen mehr als im Durchschnitt – bei eher rückläufigem Wareneingang“, rechnet Bauernfeind vor. Deshalb ihr dringender Appell: „Jede noch so kleine Lebensmittelspende ist wichtig. Unsere unermüdlichen Ehrenamtlichen sind montags und dienstags jeweils 9 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 7.15 bis 12.30 Uhr im Laden, Am Bahnhof 2, und können Spenden annehmen.“ Lebensmittel können auch während der Bürozeiten bei der Nachbarschaftshilfe, Am Mühlgraben 5, abgegeben werden: montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

Benötigt werden Lebensmittel aller Art – „außer Reis und ohne Alkohol“, so Bauernfeind. Es geht in erster Linie um Brot, Milchprodukte, Käse, Wurst, Joghurt. „Wir plündern derzeit unser Lager, aber da kann man zuschauen, wie’s dahinschmilzt“, sagt Bauernfeind. Das liegt zum einen an den vielen Abholern, aber auch daran, dass die frischen Lebensmittel, welche die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter in rund 20 Supermärkten einsammeln, weniger werden. Diese hätten die Warenmenge, deren Mindesthaltbarkeitsdatum ablaufe, offenbar besser im Griff, vermutet Bauernfeind.

Für die Tafel stellt das ein Problem dar, denn „der Teiler wird immer größer bei tendenziell weniger werdender Ware“. Das bekommen auch die Altkunden zu spüren, die sich mit weniger Lebensmitteln begnügen müssen, als sie es gewohnt sind. „Sie kennen eine ähnliche Situation aus dem Jahr 2015, aber das übertrifft’s tatsächlich“, sagt Bauernfeind mit Blick auf die Flüchtlingskrise vor sieben Jahren.

Hilfe erfährt die Tafel seit vergangener Woche am Ausgabemittwoch von einer jungen Frau, die zum Übersetzen kommt. „Am Mittwoch wird uns noch eine zweite Frau unterstützen“, kündigt Bauernfeind an.

Auch Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums Erding haben gespendet – organisiert von der Religionsgruppe 6 BC. Binnen drei Wochen kamen von Schülern und Lehrern 170 Artikel zusammen. Sie wurden in Kisten gepackt und der Tafel übergeben. Der Verein hofft, dass sich viele Bürger daran ein Beispiel nehmen.