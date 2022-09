Tag des offenen Denkmals: Spaziergang vereint drei Museen

Bewahrer der Stadtgeschichte: das Museum Erding an der Prielmayerstraße. Am Sonntag gibt es dort zahlreiche Führungen. © Stadt

Am Sonntag, 11. September, ist Tag des offenen Denkmals. Auch das Museum Erding und das Museum Franz Xaver Stahl beteiligen sich.

Erding – Das Museum Erding und und das Museum Franz Xaver Stahl beteiligen sich am Sonntag, 11. September, mit einem Tag der offenen Tür am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Das Motto: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Drei Museen an einem Tag“ wird am Sonntag auch der neue Themenweg „Die Erdinger Museumsrunde. Landleben, Kunst und Stadtgeschichte“ des Arbeitskreises „Erding bewegt“ vorgestellt. Start ist um 12.30 Uhr am Bauernhausmuseum, Taufkirchener Straße 24. Dort präsentieren in Anwesenheit von Landrat Martin Bayerstorfer und Erdings Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind die Museumsleiter Heike Kronseder und Harald Krause sowie Walfried Seßler vom Arbeitskreis den neuen Flyer.

Auch dabei: Bauernhausmuseum

Nach einer kleinen Einführung von Nicole Tietze, fachliche Betreuerin des Bauernhausmuseums, folgt als zweite Station nach einem kurzen Spaziergang der gemeinsame Besuch des Stahl-Museums, Landshuter Straße 31. Dort gibt Kronseder um 14 Uhr Einblicke in das Künstlerhaus und den Künstlergarten. Anschließend geht es weiter zur dritten Station, dem Museum Erding an der Prielmayerstraße. Dort bietet Krause um 15 Uhr einen kleinen Rundgang an.

Die Wegstrecke vom Bauernhausmuseum über das Stahl-Museum zum Museum Erding beträgt rund 1,8 Kilometer, der Rückweg vom Museum Erding zum Bauernhausmuseum 1,3 Kilometer. Parkmöglichkeiten am Bauernhausmuseum sind vorhanden. Der Spaziergang findet bei jeder Witterung statt.

Museum Erding: Von 10 bis 17 Uhr Einblicke in die Dauerausstellung

Das Museum Erding selbst bietet von 10 bis 17 Uhr abwechslungsreiche Einblicke in die Dauerausstellungen zu Stadtgeschichte, Archäologie, Kunst und Künstlern, Alltag, Glockengießer- und Lodererhandwerk sowie ausgewählte Werke von Rudolf L. Reiter. Das Museumscafé hat geöffnet. Es werden Kuchen, Schokoladenspezialitäten sowie Kalt- und Warmgetränke angeboten. Für Kinder gibt es eine Malecke.

Im Stahl-Museum finden von 14 bis 17 Uhr kurze Führungen durch das Biedermeierhaus, das Atelier, die ehemaligen Wohnräume, den Künstlergarten und den unter Denkmalschutz stehenden Luftschutzkeller aus den späten 1930er Jahren statt. Bei schönem Wetter kann man im Künstlergarten unter den alten Obstbäumen verweilen. red

Museum Erding: Führungen

Führungen im Museum Erding: 11 Uhr: Faszination Archäologie: 7000 Jahre Erdinger Kulturgeschichte in 60 Minuten; 14 Uhr: Von scharfen Klingen und schönem Schmuck: Was uns archäologische Fundstücke erzählen können; 15 Uhr: Rundgang zu den Höhepunkten in allen sechs Dauerausstellungen; 16 Uhr: Stadtgeschichte kompakt.

