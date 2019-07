Schöne Lippen? Den Sonnenschutz nicht vergessen!

Am 6. Juli ist der Internationale Tag des Kusses. Für den perfekten Kuss sind schöne Lippen das A und O. Wie man die bekommt? Wir haben bei Expertin Stephanie Eugel nachgefragt.

Erding– Die Lippen gespitzt und aufgepasst: Heute ist der Internationale Tag des Kusses. Der Duden beschreibt den Kuss als „[sanft] drückende Berührung mit den [leicht gespitzten, leicht geöffneten] Lippen“ – ob als Zeichen der Liebe und Zuneigung oder zur Begrüßung. Für den perfekten Kuss sind schöne Lippen das A und O.

Wie man die bekommt? Wir haben bei Stephanie Eugel nachgefragt. Die 34-Jährige ist staatlich geprüfte Kosmetikerin, Inhaberin des Studios Medical Beauty Concept Erding am Hofmarkplatz in Altenerding und spezialisiert auf medizinische Kosmetik.

Frau Eugel, was ist Ihr Geheimtipp für schöne Lippen?

Definitiv gute Pflege, denn keine Farbe kann schön sein, wenn die Grundpflege nicht passt. Ich empfehle ab und zu ein sanftes Peeling und tägliche Pflege. Ob Lipgloss, farbiger Lippenstift oder Pflegebalm – alles hat seine Daseinsberechtigung. Jeder soll das tragen, was er möchte und was ihm gefällt. Ein Tipp ist auch die JetPeel Hyaluron-Therapie für sinnlich volle Lippen als einmalige Volumen- oder Aufbaubehandlung für länger anhaltendes Volumen in Lippe, Haut und am Mundringmuskel. Dabei werden Vitamine verwendet, die Feuchtigkeit liefern, bevor die hochwertige Hyaluronsäure direkt in alle Bereiche hydroporiert wird.

+ Der perfekte Kussmund: Stephanie Eugel (l.) weiß, wie’s geht. © privat

Worauf muss man im Sommer besonders achten?

Nicht nur im Sommer, aber da ganz besonders, ist der Sonnenschutz einfach ein absolutes Muss. UVA- und UVB-Strahlen sind immer aktiv.

Was sind in Sachen Farbe und Duft die Trends 2019?

Pastellfarben sind dieses Jahr sehr gefragt. Der Sommertrend 2019 sind Knallrot und Coral. Düfte sind für mich hingegen kein Thema in diesem Bereich, weil viele Leute auf Duftstoff reagieren. Und man sollte den Lippenstift ja auch nicht essen.

Lipgloss & Co. sind ja eher was für die Damen. Was können Männer für schöne Lippen tun?

Das Thema Bartpflege ist bei Männern seit einiger Zeit ein absolutes Must Have. Und Pflege für die Lippen gehört auch zu jedem Männermund. Wir wollen ja schließlich auch „rote Lippen“ küssen – ohne Lippenstift, aber gut durchblutet.

Auch interessant:

Damit die Haut gesund und schön bleibt, braucht sie effektiven Schutz vor der Sonne. Ein bisschen Creme am Morgen reicht dafür nicht aus. Wie es richtig geht, erklärt ein Hautarzt.

Zum Tag des Kusses - Lesen Sie dazu auch:

Küssen gehört dazu - für Liebende und mitunter auch für Fremde. Aber warum knutschen wir eigentlich?

Ein Kuss ist nur ein Kuss? Weit gefehlt. Für Forscher sind leidenschaftliche Küsse bedeutsamer als Sex. Und die Kulturgeschichte des Knutschens ist reich an Überraschungen.