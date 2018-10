Gemeinsam gegen den Blutkrebs

Der Kommandant der Feuerwehr Pastetten hätte am liebsten, wenn jeder als Stammzellenspender registriert wäre. Es ist meist schon zu spät, wenn Knochenmarkspender gesucht werden, sagt Peter Lex.

Pastetten – „Wenn erst eine groß angelegte Aktion startet, wenn ein Knochenmarkspender gesucht wird, ist es meist schon zu spät“, sagt Peter Lex. Der Kommandant der Feuerwehr Pastetten hätte es am liebsten, wenn jeder als Stammzellenspender registriert wäre. Er selbst ist „schon ewig“ typisiert.

„Auf einfachste Weise könnten so Menschenleben gerettet werden, und je größer die Datenbank ist, desto größer ist die Chance, einen geeigneten Spender zu finden“, erklärt Lex. Denn die Gewebemerkmale von Patient und Spender müssen für eine erfolgreiche Transplantation zu nahezu 100 Prozent übereinstimmen.

Die Feuerwehr Pastetten will daher in Zusammenarbeit mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in einer groß angelegten Aktion am Sonntag, 14. Oktober, Menschen motivieren, sich als Spender registrieren zu lassen. „Wir denken, dass der Termin ideal ist. An diesem Sonntag sind Wahlen, außerdem findet in Pastetten der große Hof- und Garagenflohmarkt statt. Die Leute sind also sowieso entspannt unterwegs“, meint Feuerwehr-Vorsitzender Günter Plieninger, seit gut zehn Jahren als Knochenmarkspender registriert.

Um Besucher zu locken, veranstaltet die Feuerwehr zeitgleich einen Tag der offenen Tür, bei dem nicht nur die Rettungstechnik besichtigt werden kann, sondern auch die Oldtimer aus den Garagen geholt werden. Außerdem wird es Vorführungen zum Thema Erste Hilfe geben.

„Vor allem auch für die Kleinen ist eine Menge geboten“, kündigt Jugendwart Andreas Wagner an. Er wird sich am Sonntag als Spender registrieren lassen. Die Jugendfeuerwehr hat eine Holzhaus-Attrappe gebaut, an der sich Zielspritzen auf „Flammen“ üben lässt. Es wird auch eine Hüpfburg geben und ein Kinderprogramm mit vielen Aktionen zum Mitmachen.

„Wir haben außerdem unser traditionelles Kesselfleischessen auf diesen Tag gelegt“, sagt Lex. Ab 11.30 Uhr gibt’s also Herzhaftes, für 14 Uhr kündigt die Wehr Kaffee und Kuchen an. „Die Hauptsache ist aber, dass viele kommen und sich in der DKMS-Datenbank registrieren lassen. Selbst wenn es nur 20 sind, sind es 20 potenzielle Spender mehr, die einem an Blutkrebs Erkrankten die Chance geben können, zu überleben. Hundert neue Registrierungen wären natürlich der absolute Traum.“

Die Feuerwehrler rühren kräftig die Werbetrommel, haben ihre Veranstaltung auch im sozialen Netzwerk Facebook groß angekündigt. „Wir haben schon Rückmeldungen von Feuerwehrkameraden aus der Umgebung, die kommen wollen“, freut sich Lex.

Die Registrierung selbst tut übrigens nicht weh: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“, zitiert Lex eine große Werbekampagne der DKMS: Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich an der Wangeninnenseite genommen. Das war’s.

Weltweit sind bereits über acht Millionen Freiwillige registriert, vielleicht kommen am Sonntag einige Pastettener hinzu.