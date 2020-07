Tanzwelt Erding ist Fünf-Sterne-Tanzschule

Nicht nur Hotels können Sterne bekommen, sondern auch Tanzschulen: Ab Donnerstag hat die Stadt mit der Tanzwelt Erding offiziell eine Fünf-Sterne-Tanzschule.

Erding – „Durch unsere Umbaumaßnahmen, Optimierung der Unterrichtsprogramms und ständige Weiterbildung unserer Tanzlehrer seit 2014 hat die Deutsche Tanzschulklassifizierung DTK uns erstmals klassifiziert und gleich mit fünf von fünf Sternen bewertet“, freut sich Inhaber Chriss Melzer.

Nach einem feststehenden Kriterienkatalog werden Punkte vergeben. Abhängig von den erreichten Punkten erhält die Tanzschule die entsprechende Anzahl an Sternen. Dabei zählen unter anderem der Umfang des Angebots, die Ausstattung, die Technik, die Unterrichtsmethoden, das gastronomische Angebot und weitere Aspekte.

Die Prämie soll gespendet werden

Landrat Martin Bayerstorfer wird am kommenden Donnerstag im Namen des Landkreises und der DTK die Zertifizierung übergeben. Dann will Melzer auch bekannt geben, an wen die Tanzwelt die Prämie in Höhe von 500 Euro spenden wird, die sie für die Auszeichnung bekommt.

Deren Verleihung war laut Melzer bereits für Oktober 2019 geplant, denn Zertifizierung und Prüfung hätten bereits in der ersten Hälfte von 2019 stattgefunden. Durch den Wasserschaden habe sich die Übergabe aber verschoben.

vam