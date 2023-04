Der teuerste Joint seines Lebens

Von: Mayls Majurani

Am Amtsgericht Erding wurde gegen den jungen Mann verhandelt. © Hans Moritz

Glück im Unglück: Im November 2022 hat ein 19-jähriger Dorfener einen Verkehrsunfall auf der B 388 zwischen Taufkirchen und Velden verursacht.

Taufkirchen/Erding - Zwar verletzte sich beim Zusammenstoß niemand, der Sachschaden der Gegenseite betrug allerdings knapp 38 000 Euro. Weil der junge Dorfener am Vorabend Cannabis konsumiert und den Wirkstoff THC noch im Blut hatte, musste er sich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Erdinger Amtsgericht verantworten.



Am Vorabend des Unfalls war der Mann auf einer Party. „Ich habe geraucht und deshalb dort geschlafen“, sagte er. Dass eine Nacht Schlaf nicht reichte, um wieder fahrtüchtig zu sein, merkten er und seine drei Spezl im Wagen kurz nach einer Raucherpause in einer Parkbucht: Beim Rausfahren achtete er nicht auf das Vorfahrtsschild und schätzte das Tempo des nächsten Fahrzeugs offenbar falsch ein.



„Es ist eine freie und gerade, übersichtliche Strecke ohne Bäume oder so“, erklärte der Dorfener Polizeibeamte, der den Unfall aufgenommen hatte. Beim 19-Jährigen stellte er vor Ort Ausfallerscheinungen fest: „Sein Sprechen war verlangsamt, seine Pupillen reagierten verzögert, er hat gezittert.“ Eine Blutentnahme ergab schließlich 4,1 Nanogramm THC pro Milliliter – erlaubt sind bis zu 1,0.



Vor Gericht zeigte sich der 19-Jährige einsichtig: „Es war meine Schuld, ich hätte nicht fahren dürfen.“ Seit dem Unfall habe er den Konsum eingestellt und dies auch per Urinprobe nachgewiesen. Diesen Prozess muss er in den nächsten sechs Monaten zweimal wiederholen, wie Richter Michael Lefkaditis im Urteil festhielt. Zusätzlich wird es fünf Beratungsgespräche bei der Suchthilfe Prop geben, an den er auch 400 Euro zahlen muss. Seine Fahrerlaubnis ist er für neun Monate los. Lefkaditis: „Womöglich kommt die Haftpflichtversicherung noch mit Forderungen. Wenn Drogen im Spiel sind, übernehmen sie die Kosten oft nicht.“ Die Wirkung des Joints könnte also noch eine Weile anhalten. ma