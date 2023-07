Soforthilfe nach vernichtendem Hagel

Von: Hans Moritz

Schadensbegutachtung: Die Sachverständigen Markus Maier und Max Knauer untersuchten die Fahnen, Kolben und Körner am zerhagelten Maisfeld von Landwirt Ade Lanzinger (v. l.). Es sieht nicht gut aus. © Birgit Lang

Es war das größte Schadensereignis dieses Jahres an landwirtschaftlichen Kulturen. Jetzt geht es ans Aufarbeiten.

Taufkirchen - Am 11. und 12. Juli gingen allein bei der Versicherungskammer Bayern (VKB) so viele Schadensmeldungen ein, wie bisher das ganze Jahr, sagt Markus Maier. Aktuell seien es rund 3000, es seien 50 000 Hektar bayernweit betroffen. Im Landkreis Erding seien es 204 Schadensmeldungen gewesen und 3800 Hektar, so der Verantwortliche für die Schadensregulierung im Gespräch mit unserer Zeitung.



Zusammen mit Schätzer Max Knauer aus Buchbach inspizierte Maier unter anderem zwei Maisfelder von Landwirt Adolf Lanzinger aus Hubenstein. Den Gesamtschaden für den Landkreis konnten die beiden Sachverständigen dabei noch nicht beziffern. Es sei eine „ganz sensible Phase“, weil man unmittelbar vor, teilweise mitten in der Ernte von Getreide und Raps sei, betonte Maier. „Jetzt zählt jeder Tag, die Landwirte wollen dreschen.“



Man könne nach der Meldung des Landwirts aber nach Dringlichkeit priorisieren. „Dann gibt es keinen Zeitverlust“, versichert Maier. Spätestens am zweiten Tag nach dem Unwetter seien sie auf den Feldern gewesen. Dank eines vollständig digitalen Prozesses könne der Schadensersatz bereits ab dem zweiten Tag nach dem Ereignis ausbezahlt werden.



Die VKB sei im Freistaat die führende Landwirtschaftsversicherung, seit 1811 versichere sie Brand- und seit 1884 Hagelschäden. „Jedes geschädigte Feld wird immer von zwei ausgebildeten und vereidigten Sachverständigen begutachtet, die selber Landwirte sind und die jeweilige Frucht anbauen, die aber aus einem anderen Landkreis kommen. Wir arbeiten bei den Sachverständigen immer nach dem Vier-Augen-Prinzip“, versichert Maier.



Der Landwirt lege jedes Jahr mit dem Anbauverzeichnis auch seine Preiserwartung in Form eines Hektar-Ertragswerts der Versicherung zugrunde. Die Schadensermittlung setze fest, wie viel Prozent an Ertragsverlust durch die versicherte Gefahr verursacht wurde. Dann erfolge nach der jeweiligen Schadensquote die Auszahlung, abzüglich der eingesparten Erntekosten.



Bei der neuen Ernteversicherung werden im Totalschadensfall 100 Prozent für Mais ausbezahlt. In Lanzingers Fall konnten Maier und Knauer bei den beiden zwischen Moosen und Hubenstein begutachteten Feldern nur noch den Totalausfall feststellen. Der klägliche Rest könne noch in der Biogasanlage des Bauern verwertet werden. Ob sich die Arbeit lohne, stellte der Buchbacher aber infrage. „Das kostet viel Geld.“ Seine Empfehlung: mulchen oder ackern.



„Wir haben seit Jahren die gleiche Summe versichert“, sagt Lanzinger. Er bezweifelt, dass die Zahlung der Versicherung den Verlust ausgleicht. Erschwerend hinzu kommen für ihn die volatilen, aktuell steigenden Getreidepreise – bedingt durch die Weltpolitik, Stichwort Ukraine, sowie das Klima.



„Heuer gibt es viel schlechten Mais“, stellt der Landwirt fest, bedingt durch viel Regen konnte er heuer erst vier Wochen später anbauen. Dann kam die Hitze, und der Boden sei so hart geworden, dass er nicht wusste, ob der Mais überhaupt austreibt.



Auch sein Weizen wurde schon bewertet. „85 Prozent Schaden. Da hat es nur einen Acker erwischt. Beim Mais haben wir bei 60 Prozent der Fläche Totalschaden. Das ist heftig.“ Er sei ein Freund von Reserven, habe 1000 Kubikmeter Futter am Hof, aber das reiche nur für ein Vierteljahr. „Ich hoffe, dass ich Körnermais zukaufen und Gras anbauen kann, und nächstes Frühjahr Grünroggen, den man schon Ende April ernten kann.“



Aber für die betroffenen Äcker sei eine Fruchtfolge für Getreide vorgesehen. Wenn er diese nicht einhalte, gebe es Sanktionen: „Dann werde ich bestraft.“ Ob das Landwirtschaftsamt den Landwirten aufgrund des Unwetters entgegenkommt, müsse sich noch zeigen.



An Lanzingers Biogasanlage hängen drei Nachbarn. „Ich muss im Winter voll fahren, weil wir die Wärme für die Häuser brauchen. Die verlassen sich auf mich. Bevor ich die nicht versorge, drehe ich lieber daheim ab.“ Die Entschädigung von der Versicherung werde für das Zukaufen nicht reichen. Und durch das russische Embargo würden jetzt die Getreidepreise wieder steigen, der Mais werde teurer.



„Am 20. Mai vor 30 Jahren hat es den letzten starken Hagel gegeben“, erinnert sich Lanzinger. Das sei sechs Wochen vor der Fahnenweihe der Schlossschützen Hubenstein gewesen, es habe damals den ganzen Blumenschmuck des Dorfs zerstört. ham