Todeskreuzung wird entschärft

Von: Hans Moritz

Teilen

Selbst auffällige Warnschilder können bei Johannrettenbach (Gemeinde Taufkirchen) schwere und tödliche Unfälle nicht verhindern. Nun wird der Bereich endlich entschärft, die Kreisräte gaben dafür gestern Grünes Licht. © Birgit Lang

Einige Straßenbauprojekte geht der Landkreis nächstes Jahr ein. Eines ist besonders drängend.

Erding - Diese Kreuzung hat der Teufel gesehen: An der Schnittstelle der Kreisstraßen ED 13 und ED 26 bei Johannrettenbach (Gemeinde Taufkirchen) ereignen sich immer wieder schwere, teils tödliche Unfälle. Selbst eine auffällige Beschilderung kann das nicht verhindern. Eine ganze Weile hing dort das Schild, Bürgermeister und Landrat sollten endlich etwas unternehmen. Nun regieren Landkreis und staatliches Bauamt: Im kommenden Jahr soll die Todeskreuzung durch einen Kreisel ersetzt werden. Dafür nimmt der Landkreis 1,2 Millionen Euro in die Hand – einschließlich hoher Förderung durch den Freistaat.



Das beschloss am Mittwoch der Verkehrsausschuss des Kreistags auf Vorschlag von Felix Krötz vom Staatlichen Bauamt Freising. Er berichtete, dass die Maßnahme erst im zweiten Halbjahr 2023 angegangen werden könne – wenn die B 15 durch Dorfen wieder durchgängig befahrbar ist und die Umleitungen entbehrlich sind. Insgesamt soll der Straßenbau im kommenden Jahr rund 5,6 Millionen Euro erhalten.



Mit 1,8 Millionen Euro will der Landkreis einen weiteren seit Jahren gehegten Wunsch erfüllen: den Weiterbau des Radwegs von Walpertskirchen nach Erding parallel zur Kreisstraße ED 14. Es steht die Schließung der vorletzten Lücke zwischen Indorf und Altenerding an. Dies ist jetzt möglich, nachdem alle erforderlichen Grundstücke erworben werden konnten. Der auch als Wirtschaftsweg nutzbare Geh- und Radweg soll 2,1 Kilometer lang und zwischen 2,5 und drei Meter breit sein.



Kniffelig bleiben die letzten Meter zwischen der Straßenmeisterei und Altenerding. Hier muss – zu einem späteren Zeitpunkt – noch die Querung der B 388 geklärt werden.



Auch am Ausbau der Staatsstraße 2082 durch Wartenberg beteiligt sich der Landkreis – wegen der dort einmündenden Kreisstraße ED 2 im Bereich Marktplatz. Wie mehrfach berichtet, soll hier eine Ampel installiert werden, um vor allem den Fußgängern mehr Sicherheit zu bieten. Für das Gesamtprojekt von rund 230 000 Euro übernimmt der Freistaat laut Krötz etwa die Hälfte der Kosten, Landkreis und Markt Wartenberg zahlen je ein Viertel.



Auf rund 1,8 Kilometern Länge soll die ED 26 zwischen Brandstätt und Solling (Stadt Dorfen) beziehungsweise der Landkreisgrenze zu Mühldorf saniert werden. Die Kosten beziffert das Straßenbauamt mit rund 910 000 Euro.



Gleich vier Geh- und Radwege stehen 2023 zur Sanierung an: entlang der ED 5 zwischen Oberding und Notzing, an der ED 18 zwischen Unterthalham und St. Wolfgang, an der ED 7 zwischen Aufkirchen und der Flughafentangente Ost sowie an der ED 20 zwischen Bockhorn und Mauggen. Dazu greift die Behörde auf das Förderprogramm „Stadt & Land“ des Bundes zurück. Laut Krötz kann der Landkreis mit einer Förderung von 75 Prozent rechnen. Insgesamt sind 350 000 Euro veranschlagt.



Bezüglich des geplanten Kreisels ins Johannrettenbach fragte Wolfgang Fritz (Grüne) ob es nicht sinnvoller wäre, zu warten, bis dort auch der straßenbegleitende Radweg, ein dringender Wunsch der Gemeinde Taufkirchen, angegangen wird. Das verneinte Krötz mit dem Hinweis, dass noch nicht alle dafür erforderlichen Flächen verfügbar seien. Der Bau sei aber so geplant, dass der Radweg später ohne größere Komplikationen angegliedert werden könne.



Insgesamt fällt das Straßenbauprogramm für 2023 deutlich dünner aus als in den Jahren davor.

ham