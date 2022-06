Falscher Polizist nimmt Erdingerin aus

Telefonbetrug: Fünfstelliger Schaden - Kripo ermittelt

Von Hans Moritz schließen

Eine Erdingerin ist Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Der Mann, der als falscher Polizist auftrat, erbeutete einen fünfstelligen Betrag von der 51-Jährigen.

Erding - Die Kripo Erding ermittelt und warnt einmal mehr vor den aktuell gehäuft auftretenden Betrugsmaschen.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilt mit, dass der Unbekannte am Freitag bei der Erdingerin angerufen habe. Er gab an, für Europol in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei tätig zu sein. Der Betrüger erklärte ihr, dass auf ihren Namen Wohnungen und Fahrzeuge angemietet und für Straftaten missbraucht worden seien. Um einer Verhaftung zu entgehen, müsse die Frau 25 000 Euro überweisen. Das Geld bekomme sie am nächsten Tag nach Überprüfung umgehend zurück.



Die Frau ging auf die Forderung ein und tätigte mehrere Überweisungen auf ein Konto auf der Mittelmeerinsel Malta. Am Wochenende merkte die 51-Jährige, dass sie betrogen worden war und wandte sich an die Polizei.



Die rät, bei Anrufen immer misstrauisch zu sein. Die Polizei ruft nie unter der Notrufnummer 110 an. Grundsätzlich sollte man auflegen, wenn sensible Daten abgefragt oder um die Überlassung von Geld und Wertsachen gebeten wird. Schon gar nicht sollte man persönlichen Besitz übergeben. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der echten Polizei, aber nie per Rückruftaste. ham