The Voice of Germany: Bastian Springer schafft es nicht ins Halbfinale

Der Taufkirchener Bastian Springer schafft es bei The Voice nicht ins Halbfinale. Ein Beinbruch sei das für ihn aber nicht.

Taufkirchen/Berlin – Bastian Springer wurde mehrfach als einer der besten, als der gefühlvollste Sänger von „The Voice of Germany“ gelobt. Dennoch ist der Taufkirchener seit Sonntagabend raus aus der Casting-Show. Zusammen mit seiner Familie und Freunden hat er die Übertragung bei Pizza und Softdrinks daheim in Atting angesehen. Er war aufgeregt wie bei der Aufzeichnung. Mit ihm mitgefiebert hat auch wieder die Erdingerin Janine Bach, die 2013 bei The Voice mitsang und eine gute Freundin und Beraterin geworden ist.

Hochkonzentriert und ernst wirkte Springer bei seinem Auftritt, die flapsige Leichtigkeit der vorangegangenen Shows hatte er bewusst abgelegt, weil man ihm fälschlicherweise vorgeworfen hatte, dass er die Show nicht ernst genug nehme und er zu viel Party gemacht habe.

„Krasseste Entwicklung“

Am Sonntagabend sang er „Come Home“, einen Song von Ryan Tedder, US-Songwriter, und Sänger der Band One Republic. Er höchstpersönlich coachte Basti noch bei diesem Lied, das er für einen Freund geschrieben hatte, der im Krieg war. Tedder lobte den Taufkirchener, dass er den Song sehr glaubwürdig rübergebracht habe.

Auch alle Juroren waren von seiner Darbietung angetan. Sido, der ihn in den Battles gehen ließ, war begeistert: „Du bist einer der besten Sänger, die hier sind. Wenn du gewinnst, würde ich dir den Sieg hier zu 100 Prozent gönnen.“ Auch Ray Garvey lobte ihn: „Dieses Mal hast du mit 100 Prozent gesungen.“ Und Mark Forster betonte: „Du musst weiterkommen. Was du heute hier gemacht hast, war eigentlich schon ein Live-Show-Auftritt. Ich würde dich auf jeden Fall gewinnen lassen.“ Springers Coach Alice Merton bestätigte ihm, er habe die „krasseste Entwicklung in dieser Sendung von allen gemacht. Ich will dich weiter in der Live-Show.“

Konzert-Einladung von Sido

Also durfte der 21-jährige Taufkirchener auf den so genannten Hot Seat. Für Claudia Emmanuela Santoso musste er allerdings den Stuhl räumen, obwohl die 19-jährige Top-Favoritin ein paar Unsicherheiten in der Intonation gezeigt hatte.

Die Entscheidung viel Merton unglaublich schwer, 37 Minuten lang haderte sie. In der Fernsehübertragung wurde das gekürzt gezeigt. Springer erlebte das aber natürlich live mit. Dass er nicht ins Halbfinale kam, sei für ihn kein Beinbruch, sagt der 21-jährige Make-up-Artist. Er bedauere vielmehr, dass viele seiner neuen Musiker-Freunde wie Nastja Zahour die Show auch verlassen mussten. „Ich gehöre zu den besten zwölf Sänger“, sagt er, dass sei für ihn eine große Bestätigung. Aber es sei auch ein erlösendes Gefühl, wenn der Druck und Stress vorbei seien und man abschließen könne. Für ihn überwiegen die positiven Erfahrungen. „Ich habe extrem viele tolle Menschen kennen gelernt.“ Auch seine beiden Coaches Alice Merton und Sido zählt er dazu.

Letzterer habe ihn sogar auf sein nächstes Konzert eingeladen. Auf einer solch großen Bühne zu singen, sei ein unglaubliches Gefühl, meint Springer und ist sich sicher: „Es wird nicht die letzte große Bühne sein, auf der ich stehe. The Voice war ein gutes Sprungbrett für mich.“ Ein weiteres Plus für ihn: Je weiter man bei solchen Live-Shows komme, desto mehr sei man vertraglich gebunden. „Ich kann jetzt frei mit meiner Musik weitermachen.“

Birgit Lang