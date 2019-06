Im Suff: Thermen-Gast aus München schlägt eigene Freundin

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung musste die Erdinger Polizei am Freitag in die Therme ausrücken. Plötzlich wurden die Beamten selbst zur Zielscheibe.

Erding – Die Therme Erding ist an sich ein Ort, an dem die Menschen zur Ruhe kommen. Wenn man in die Kombination aus warmem Wasser und heißer Saunaluft allerdings noch reichlich Alkohol kippt, ist es mit der Entspannung schnell vorbei.

So war das auch am Freitagabend bei einem 21-Jährigen aus München, der mit seiner 27 Jahre alten Freundin. Im Suff brach er einen Streit mit der Geliebten vom Zaun und wurde dann auch noch gewalttätig. Der junge Mann bekam Hausverbot, dem er sich widersetzte.

Therme Erding: Betrunkener Münchner leistet Widerstand gegen Polizei

Auch gegenüber der Polizei leistete er Widerstand. Zwei Beamten wurden verletzt. Der Täter musste die Nacht in der Zelle verbringen, die Freundin fuhr alleine heim. Der Münchner muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand juristisch verantworten.

Lesen Sie auch: Spektakulärer Unfall im Parkhaus der Therme Erding. Ein Mercedes hatte auf der fünften Ebene den stählernen Absperrzaun durchbrochen, berichtete Merkur.de.

Im November 2018 gab es eine blutige Schlägerei in der Sauna der Therme Erding, wie ebenfalls Merkur.de berichtete.