Coronavirus in Bayern: Landratsamt schließt Therme Erding - mit sofortiger Wirkung

Paukenschlag in der Corona-Krise: Das Landratsamt verfügt die Schließung der Therme Erding mit sofortiger Wirkung – und das bis nach Ostern. Ab Samstag ist geschlossen.

Das Coronavirus* legt das öffentliche Leben in Bayern lahm.

In Bayern bleiben Schulen und Kindergärten bis 20. April geschlossen.

Jetzt muss auch die Therme Erding schließen.

Erding - Die Therme Erding wird geschlossen. Das erfuhr unsere Zeitung am späten Freitagabend aus Behördenkreisen. Dem Vernehmen nach haben sich Kreisverwaltung und Landesamt für Gesundheit intensiv abgestimmt. Der weltgrößten Wellnessanlage wurde der Bescheid noch in der Nacht gemailt.

Video: Hygiene-Tipps gegen Viren

Coronavirus in Bayern: Therme Erding muss schließen

Prokurist Marcus Maier reagierte überrascht: „Wir wissen davon nichts“, sagte er unserer Zeitung. Nun könne man die Gäste nicht mehr rechtzeitig informieren. Man habe den Ämtern gegenüber argumentiert, dass die Besucherzahlen derzeit gering seien und sich in den einzelnen Abteilungen jeweils weniger als 1000 Gäste aufhielten. In anderen Bundesländern müssen große Bäder erst am Montag schließen.

Alle Nachrichten aus Erding lesen Sie immer bei uns. Alle Informationen zum Coronavirus im Freistaat lesen Sie in unserem Newsticker.

ham