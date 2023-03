Therme Erding: Diese Rutsche durchbricht sogar die Galaxy-Kuppel

Kleine Schwester mit großem Wumms

Von Hans Moritz schließen

In der Therme Erding gibt es eine neue Rutsche - die Big Bang. Ihre große Schwester, die Big Wave, gilt im Freigelände als Besuchermagnet. Nun gibt es den Reifenspaß auch unter der Galaxy-Kuppel.

Erding – So schwer kann das doch nicht sein, eine Wasserrutsche aufzustellen. In der Therme Erding hat das jetzt fast zwei Jahre gedauert und gut zwei Millionen Euro gekostet. Das klingt nach beträchtlichem Aufwand.



In der Tat, denn die neue Rutsche musste unter die Kuppel passen, unter der sich bereits ein gutes Dutzend Röhren wie in einem Spaghetti-Topf schlängelt. Es grenzt an ein Wunder, dass es der Firma Wiegand Waterrides aus Starnberg gelungen ist, hier noch eine Bahn unterzubringen – die Big Bang.



Kenner der Therme wird der Name bekannt vorkommen. In der Tat, der große Bruder der Bing Bang ist die Big Wave auf dem Freigelände – laut Geschäftsführer Marcus Maier eine der beliebtesten und rasantesten Reifenrutschen in Erding – unter anderem mit Trichter und Gegenwand. Die kleine Schwester ist ähnlich konstruiert, doch obwohl eine Nummer kleiner, geht es für den Rutschenden teils mit 4G durch die Röhre – fast galaktisch. Doch ganz hat sie nicht unter die Galaxy-Kuppel gepasst. An einer Stelle musste das Dach aufgeschnitten werden, um buchstäblich die Kurve zu kriegen. Und am Boden war laut Inhaber Jörg Wund kein Platz mehr für den Auslauf. Der liegt nun ein paar Meter höher.



Insgesamt ist die Big Bang 130 Meter lang und fast 37 Tonnen schwer. Die Höhendifferenz beträgt knapp zwölf Meter. 180 Badegäste ab zehn Jahren können sich pro Stunde in die Tiefe stürzen. Aber nicht alle: Wund und Maier erklärten bei der offiziellen Inbetriebnahme gestern, dass das Mindestgewicht bei 40 Kilo und das Höchstgewicht bei 120 Kilo liege. „Und dabei haben wir mit dem TÜV um jedes Kilo gerungen“, berichtet Maier, der zugibt, „dass es nicht ganz einfach war, bis alles gepasst hat“. Erste Versuche mit Dummys seien durchaus gescheitert. Stephan Spiller, Vertriebschef des Starnberger Herstellers, sagt, die Tüftelei sei kein Wunder, „denn eine solche Rutsche gibt es nicht von der Stange“. Mit der Big Wave und der Big Bang stünden zwei der nur drei so genannten Urknall-Rutschen weltweit in Erding.



Die nächste Herausforderung war die Operation am offenen Rutschenherzen, denn der Galaxy-Betrieb sollte möglichst ungestört weiterlaufen. „Wir haben vor allem nachts gearbeitet“, erinnern sich Wund und Spiller.



Und dann stand das gesamte Projekt auf einmal auf der Kippe: „Unsere Schwimmbadtechnik war an ihre Grenzen gestoßen“, räumt Wund ein, setzt sogleich ein Lächeln auf und berichtet, „dass wir sie gleich so erweitert haben, dass jetzt noch zwei weitere Rutschen gebaut werden könnten“. Lücken habe er trotz des Röhrengewirrs schon entdeckt.



Also muss Prokurist Maier wohl noch warten, bis sein Traum erfüllt wird – ein zweiter Rutschen-Dom. Doch Wund schaut auf Personalmangel und Energiepreise und gibt sich ganz schwäbisch: „Ich bin froh, dass wir es hier realisieren konnten.“ Maier darf zum Trost die Zahl der Luxus-Chalets im Galaxy erhöhen, die trotz happiger Preise in den Ferien und an Wochenenden so gut wie immer ausgebucht sind. Die Baustelle ist gerade eröffnet.



Wund blickt derweil sehr weit voraus – auf die Unternehmensnachfolge. „Bei dieser Rutsche hat mein Sohn mitgewirkt, unter anderem bei der Farbgestaltung“, berichtet der Vater über den 17-Jährigen, der heuer Abitur macht. Danach wolle er Bädermanagement studieren –die Richtung stimmt also schon mal. „Wir lassen unseren Kindern alle Freiheiten, so wie es mein Vater bei mir auch getan hat“, sagt Wund mit Blick auf den visionären Thermen-Gründer Josef Wund. Der dritten Generation sei klar, welches Erbe sie antrete, meint Wund jun. mit Blick auf die immense Verantwortung für ein Wellness-Imperium. ham