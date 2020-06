Therme Erding ist wieder offen

Nach über dreimonatiger Corona-Zwangsschließung ist die Therme Erding seit Donnerstag wieder geöffnet. Rund 700 Gäste durften sie vorab besuchen.

Die geöffnete Kuppel wirkt wie ein Symbol: Nach über dreimonatiger Corona-Zwangsschließung ist die Therme Erding seit Donnerstag wieder offen. Bereits am Mittwoch fand das Pre-Opening statt. Unter anderem 100 Leser unserer Zeitung, die beim Gewinnspiel mitgemacht hatten, waren die ersten, die Therme, Sauna, Rutschenpark und das Freigelände wieder nutzen konnten. Insgesamt gut 700 Gäste erlebten den Vorab-Start. Ab sofort sind wieder alle Bereiche zugänglich. Nur die Dampfbäder müssen noch geschlossen bleiben. In den Saunen gibt es zwar Aufgüsse, es wird aber nicht gewedelt. Maskenpflicht gilt nur im Eingangsbereich sowie in den Umkleiden. Die Therme hat ein detailliertes Sicherheitskonzept entwickelt, das die Nutzung der Pools beschränkt und auf die Mindestabstände hinweist. Überall gibt es Desinfektionsmittelspender – alles für den ungetrübten Badespaß.