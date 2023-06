Therme Erding: Über 20 000 Besucher beim Sommerfestival-Auftakt

Von: Hans Moritz

Hexenkessel Außenpool: So ging‘s am Wochenende in der Therme Erding zu. © Therme Erding

Erding war am Wochenende die Stadt der Superlative.

Erding - Auf dem Volksfestplatz demonstrierten, wie berichtet, rund 13 500 Menschen gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung. Weitere 20 000 tobten sich bei der Bayern3-Beachparty in der Therme Erding aus – der Start in den Festivalsommer in der weltgrößten Wellness-Anlage.

Mit von der Partie waren unter anderem Max Giesinger, Glasperlenspiel und Malik Harris, die den perfekten Sound für das heiße Sommerwochenende lieferten und dabei für eine unvergessliche Atmosphäre sorgten. Der Außenpool des Wellenbades verwandelte sich wieder einmal in einen förmlich kochenden Kessel. „Das Beachparty-Wochenende war ein sehr gelungener Auftakt in unseren spektakulären Event-Sommer. Umso mehr fiebern wir nun dem nächsten Highlight entgegen – unserem Therme Erding Summer Festival“, freut sich Thermen-Geschäftsführer Marcus Maier.

Das findet statt von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli. Am Freitagabend wird die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann erwartet, am Samstag Kelvin Jones und am Sonntag LaBrassBanda. Es gelten die üblichen Eintrittspreise. Für einen garantierten Eintritt am Samstag, den 08. Juli wird der Kauf eines Eventtickets empfohlen. Weitere Informationen unter www.therme-erding.de. ham