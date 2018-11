„Sehr, sehr schwerer Abschied“: Der Vater der Therme Erding geht

Nach knapp 20 Jahren sucht Prokurist Uwe Barth eine neue Herausforderung. Der Branche bleibt er aber treu.

Erding – Er ist nicht ihr Gründer, aber er ist einer der Bauherren, die die Therme Erding zur größten Wellnessanlage der Welt gemacht haben. Zum 15. Januar nächsten Jahres hört Uwe Barth als Geschäftsleiter und Prokurist auf. Der 56-Jährige wird der Branche aber erhalten bleiben – als Selbstständiger in einer Managementgesellschaft für hochwertige Thermen- und Freizeitanlagen.

Heute kommen 1,8 Millionen Besucher jährlich in die Therme Erding

Im Foyer der Therme Erding gibt es wie in Hollywood einen Walk of Fame. Im Boden sind Sterne eingelassen – mit den Namen besonders verdienter Mitarbeiter. Einer ist Uwe Barth gewidmet. Er ist maßgeblich an der beeindruckenden Entwicklung des Wellness-Tempels beteiligt.

„Ich bin im Juni 1999 zur Therme gestoßen“, erzählt der Prokurist, „am Tag des Hebweihs für die erste große Kuppel“. Damals war das Bad, das aus 63 Grad heißem Heilwasser auf 2000 Meter Tiefe gespeist wird, noch überschaubar.

Seit ihrer Eröffnung am 3. Oktober 1999 hat die Therme einen unglaublichen Aufschwung genommen – mit heute über 1,8 Millionen Besuchern jährlich, mehr als Schloss Neuschwanstein. 2007 kamen die große Saunalandschaft und das Rutschenparadies Galaxy hinzu, 2014 das Wellenbad und das Hotel. Voriges Jahr wurde das luxuriöse Saunadorf am See in Betrieb genommen.

Barth hatte bei seinem Einstieg in Erding bereits über zehn Jahre Erfahrung in der Branche, als Mitglied der Geschäftsleitung einer Management- und Beratungsgesellschaft für große Freizeitanlagen in ganz Deutschland.

+ Auch sein Werk: Uwe Barth fing im Sommer 1999 bei der Therme Erding an - wenige Monate vor der Eröffnung am 3. Oktober. Das Badeparadies mit Therme, Saunen, Wellnessbereich, Wellenbad, Rutschenpark und Hotel gilt heute als größte Anlage der Welt. © Bauersachs

1999 wurde er in der Therme Geschäftsleiter für mehrere Betriebsgesellschaften, später stieg er unter den Inhabern Josef und Jörg Wund zum Prokuristen auf. Barth zeichnet für die Sauna- und Spa-Landschaft verantwortlich.

Anfang kommenden Jahres, das ist ihm wichtig, „gehe ich ohne jeden Groll. Im Gegenteil, zwischen Jörg Wund und mich passt kein Blatt Papier.“

Abschied von der Therme Erding: „Als ob man seine Familie zurücklässt“

Dass er sich nun selbstständig macht und als geschäftsführender Gesellschafter wieder in eine Betriebs- und Managementgesellschaft einsteigt, „hat damit zu tun, dass ich noch einmal etwas Neues anfangen will“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Rational mag das schnell entschieden gewesen sein, emotional war und ist es sehr sehr schwer.“ Denn die Therme Erding bedeute ihm viel. „Es war eine einmalige Zeit, mit tollen Kollegen und wunderbaren Gästen.“ Es sei ein bisschen so, „als ob man sein Baby, seine Familie zurücklässt“, schildert er.

Ganz wird der Kontakt nicht abreißen. Barth bleibt mit seiner Familie in Altenerding wohnen und wird teils auch von hier aus arbeiten.

Große Projekte stehen an: Wellnesstempel in Berlin, im Saarland und am Bodensee

Es warten große Herausforderungen auf den 56-Jährigen. Ein langjähriger Geschäftspartner habe ihn zum Umstieg bewogen. Die Managementgesellschaft verantwortet vier Wellnesstempel in der Schweiz, in Bad Mergentheim, in Berlin und im Saarland. Aktuell im Bau ist eine Therme in Lindau am Bodensee. Ein weiteres Projekt steht südlich von Potsdam in den Startlöchern.

„Ich freue mich auf die Möglichkeit und Herausforderung, noch einmal was Eigenes auf die Beine zu stellen.“ Mit einem Fünf-Jahres-Vertrag habe er begonnen. „Damals dachte ich nicht, so lange zu bleiben. Aber es waren schöne 20 Jahre.“

Schwierige Suche nach einem Nachfolger für die Therme Erding

Jörg Wund, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters vor knapp einem Jahr Inhaber der Anlage, bedauert den Schritt Barths, versteht ihn aber. „Er hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der Therme Erding.“ Beide betonen, über den Wechsel hinaus „freundschaftlich miteinander verbunden zu bleiben“.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft, gestaltet sich dem Vernehmen nach aber nicht ganz einfach. Zum Management gehören neben Wund Prokurist Marcus Maier (Galaxy & Wellenbad) und Geschäftsleiterin Jaqueline Plan-Ertl (Therme & Vital-Oase). Das Hotel führt seit kurzem Jens Bernitzky.

