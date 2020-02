Vom Becken ins Bett: Erdinger Hotels spielen wichtige Rolle für den Erfolg der Therme 

2019 war für die Therme Erding ein voller Erfolg: Mit über 1,85 Millionen Gästen konnte ein neuer Besucherrekord erzielt werden (wir berichteten). Viele Gäste bleiben über Nacht, in den Ferien beträgt der durchschnittliche Anfahrtsweg laut Therme 250 Kilometer. Sie nächtigen unter anderem in einem der zwölf Partnerhotels der weltgrößten Bade-, Sauna- und Wellnesslandschaft.

Erding – Nun trafen sich die Hoteliers zu einem gemeinsamen Frühstück im Restaurant Empire des Hotel Victory in der Therme. Mit dabei waren Inhaber Jörg Wund und Günther Pech vom Erdinger Stadtmarketing. Das Best Western Hotel München-Airport in Altenerding wurde in diesem Rahmen zum dritten Mal in Folge als „Premium Partner Platin“ ausgezeichnet, da es unter allen Partnerquartieren die meisten Eintrittskarten für die Therme verkauft hatte. Direktor Christian Wolf ist stolz auf den beträchtlichen Zuwachs an Thermengästen: „Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Therme nie stehen bleibt und Herr Wund mit seinem Team jedes Jahr neue Attraktionen für die Gäste umsetzt.“ Sein Haus habe ab August „einen ordentlichen Anstieg an Thermenbesuchern verzeichnet“.

Im Partnerhotel-Programm der Therme Erding befinden sich 15 weitere Hotels aus Erding und Umgebung. Geschäftsleiter Marcus Maier freut sich insbesondere, „dass alle mit ihrer Auslastung sehr zufrieden sind und auch weiterhin investieren“. Pech berichtete von einer „extrem hohen Auslastung“ der Hotels am Wochenende, sah „aber noch freie Kapazitäten an Werktagen“.