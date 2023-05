Neues erleben, anpacken, lernen: Zwei Bufdis über ihren Einsatz beim THW

Sich sozial engagieren und dabei auch persönlich wachsen: Kia Thuro und Niklas Rösner haben beim THW in Markt Schwaben den Bundesfreiwilligendienst absolviert. © THW/Paul Scheidt

Zwei junge Erwachsene erklären, warum sie sich als Bufdi beim THW Markt Schwaben ngagieren.

Markt Schwaben/Erding – Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) haben junge Menschen die Möglichkeit, sich ein Jahr lang sozial zu engagieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Markt Schwaben ist der BFD eine Möglichkeit, sich für die Gesellschaft einzubringen und dabei auch persönlich zu wachsen. Kia Thuro (19) aus Markt Schwaben und Niklas Rösner (18) aus Erding haben diese Chance genutzt und berichten im Interview von ihren Erfahrungen beim THW.

Was haben Sie vor dem BFD gemacht?

Kia Thuro: Im Sommer 2022 habe ich am Franz-Marc Gymnasium in Markt Schwaben mein Abitur gemacht.

Niklas Rösner: Direkt nach meinem Abitur im Sommer 2022 war ich erst mal drei Monate für ein „Work & Travel“ in Neuseeland.

Warum haben Sie sich für den BFD entschieden?

Thuro: Nach dem Abitur wollte ich erst einmal Erfahrungen sammeln, um mich beruflich zu orientieren. Auch die Möglichkeit, in einem neuen Umfeld neue Leute kennenzulernen, hat mich zum BFD gebracht. Außerdem ist die praktische Arbeit eine schöne Abwechslung zum theoretischen Unterricht in der Schule.



Rösner: Mir war es wichtig, etwas Sinnvolles zu tun und mich beruflich zu orientieren. Außerdem wollte ich neue Eindrücke gewinnen und etwas dazu lernen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Thuro: Seit mittlerweile über sechs Jahren bin ich stolze Bogenschützin im Verein in Hörlkofen. Ansonsten zocke ich gerne, treffe mich mit Freunden und engagiere mich inzwischen auch in meiner Freizeit ehrenamtlich im THW Markt Schwaben.

Rösner: Ich treibe gerne Sport, gehe zum Training und spiele Handball. Im Winter fahre ich Ski und Snowboard, und im Sommer grille ich mit Freunden am Weiher.

Was möchten Sie nach dem BFD machen?

Thuro: Nach dem BFD möchte ich mich auf jeden Fall weiter ehrenamtlich beim THW engagieren. Außerdem weiß ich jetzt, dass ich eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik machen möchte.

Rösner: Momentan habe ich vor, nach dem BFD in die handwerkliche Richtung zu gehen. Wahrscheinlich werde ich eine Schreinerlehre im dualen Studium absolvieren.

Was gefällt Ihnen am BFD am besten?

Thuro: Am liebsten bereite ich die Ausbildungs- und Übungsdienste für die THW-Einsatzkräfte vor und nehme selbst daran teil. Auch die Jugenddienste und die Grundausbildung machen mir Spaß. Besonders gefällt mir die tolle Gemeinschaft im THW und dass ich fast jeden Tag etwas Neues lerne.

Rösner: Dass es mir sehr viel Spaß macht. Die Leute hier sind sehr nett und man lernt viele interessante und nützliche Dinge dazu.

Wem würden Sie den BFD empfehlen?

Thuro: Für alle, die eine Abwechslung zur theorielastigen Schulzeit suchen und etwas für das spätere Berufsleben lernen wollen, ist der BFD genau das Richtige. Man lernt Verantwortung zu übernehmen, seine Zeit sinnvoll einzuteilen und vieles mehr. Und was das „T“ wie „Technisch“ beim THW angeht, braucht man sich ohne Vorkenntnisse keine Sorgen zu machen. Denn man lernt alles und kann auch andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel in der Verwaltung.

Rösner: Menschen, die Spaß an Neuem haben, gerne anpacken und etwas lernen wollen.

Was hat Ihnen der BFD bisher gebracht?

Thuro: Eine ganze Menge! Zum Beispiel weiß ich jetzt, was mir bei der Berufswahl wirklich wichtig ist. Außerdem habe ich coole neue Leute kennengelernt und viel Neues erfahren. Rösner: Durch den BFD habe ich gelernt, meine Aufgaben zu organisieren und selbstständig zu arbeiten. Außerdem habe ich jetzt ein besseres Gefühl dafür, welche Berufsfelder mir mehr oder weniger liegen. Schön ist, dass man Einblicke kriegt, die man nicht jeden Tag bekommt. Sehr praktisch finde ich, dass man als Bundesfreiwilligendienstleistender Vergünstigungen bekommt, zum Beispiel bei der Bahnfahrkarte oder beim Schwimmbadbesuch.

Was haben Sie dabei gelernt?

Thuro: Neben dem beruflichen Umgang mit Menschen und Dingen wie Zeit- und Aufgabenmanagement habe ich eine Erste-Hilfe-Ausbildung, eine Funkausbildung und sogar einen Gabelstaplerführerschein gemacht. In der THW-Grundausbildung habe ich außerdem gelernt, mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen umzugehen und wie man sich vor Feuer oder Hochwasser schützt.

Rösner: Durch den BFD habe ich gelernt, besser mit Menschen umzugehen. Außerdem habe ich verschiedene Arbeitsweisen und ein besseres Zeitmanagement kennengelernt.

Infos zum Bufdi

Diesen Sommer werden beim THW in Markt Schwaben wieder Stellen frei sein, auf die man sich bewerben kann. Auf der Seite www.entdecke-bufdi.de gibt es mehr Infos.

Transparenzhinweis

Das Gespräch wurde seitens des THW zur Verfügung gestellt und von der Redaktion bearbeitet.