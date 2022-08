Experten-Tipps für den Garten: Trotz Hitze nicht dauernd gießen

Von: Alexandra Anderka

Etliche Pflanzen in Brigitte Murlas Garten (Bild l.) kommen mit wenig Wasser zurecht. Dazu zählen Rosen, Iris, Storchenschnabel und Taglilie. © Alexandra Anderka

Garten-Experten geben Ratschläge fürs richtige Wässern und empfehlen robuste Pflanzen.

Erding – Die Hitze sengt vom Himmel, und die Blüten der Hortensien lassen ihre Köpfe hängen. „Die Hortensien haben es gerade schwer, deshalb pflanzt man sie am besten im Osten oder Nordwesten des Gartens“, sagt Paul Hagl, Senior-Chef der Gärtnerei Hagl in Erding. Lediglich die Rispenhortensien wie Annabell oder Limelite würden da ein bisschen mehr verzeihen.

Aber auch die sind im Garten von Brigitte Murla gestresst, die weißen Blüten sind verbrannt. Der Rhododendron zieht seine Blätter ein. „Wenn das mit der Hitze in unseren Breitengraden so weitergeht, wird der Rhododendron verschwinden“, prognostiziert die Vorsitzende des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege (KGL). Auch die Hortensien werden es schwerer haben. „Aber die werden nicht aussterben. Die sind mit ihren prallen bunten Blüten so schön anzusehen, sie werden von den Hobbygärtnern immer wieder eine Chance bekommen.“

Falls Blumen-Liebhaber einen neuen Garten anlegen oder Veränderungen anstehen, wären hitzeresistente Pflanzen definitiv zu empfehlen, sagt die Gärtnermeisterin. Geeignet seien fast alle mehrjährigen Sommerstauden. „Die kommen mit den heißen Temperaturen gut zurecht“, bestätigt Gärtnermeister Hagl. Sonnenanbeter sind Rosen, Oleander und Dipladenia. Die letzteren beiden kann man aber nur im Topf halten, weil sie den Winter hierzulande nicht überstehen würden. Obwohl diese Pflanzen die Hitze lieben, sollte man mit dem Gießen vorsichtig sein, der Fachmann rät: „Rosen nur einmal die Woche wässern, dann aber richtig kräftig.“

Auch der Oleander mag es nicht so nass. „An der Autobahn in Italien gedeihen die Oleanderbüsche auch in heißen Sommern in voller Pracht“, erinnert Hagl. Natürlich seien die Sträucher tief verwurzelt, aber auch bei Oleanderpflanzen im Topf genüge es, sie alle zwei bis drei Tage zu wässern. „Sonst bekommen sie gelbe Blätter“, warnt Hagl.

Gießtipps . nur morgens

. nicht mit der Brause, sondern in den Wurzelbereich

. Rosen einmal die Woche

. Sommerstauden alle zwei bis drei Tage, dafür kräftig

. nicht mit kaltem Wasser

. am besten mit Regenwasser

. kleine Blumentöpfe neben Pflanzen in die Erde eingraben, damit das Wasser von dort langsam in die Tiefe einsickern kann



Das richtige Gießen ist nicht so einfach: Hagl rät davon ab, abends zu gießen: „Vor allem die Beet- und Balkonpflanzen mögen das nicht.“ In der Nacht kühle sich die Luft ab, so entstehe ein feuchtes Klima in den Beeten. Das wiederum sei der Nährboden für Fäulnis. „Am besten gießt man seine Blumen am Morgen, dann hat der Boden Zeit, bis abends wieder trocken zu werden.“

Gar nicht könne er sehen, wenn auf dem Friedhof die Gräber in der Mittagshitze mit der Brause über den Blüten gewässert werden. „Das Wasser immer unter die Pflanzen kippen, sonst verbrennen die Blüten.“

Auch die Wurzeln können verbrennen, und zwar, wenn man bei der aktuellen Hitze einen mineralischen Dünger verwendet, weiß Jella Weist-Geisberger von Garten Geisberger in Isen. Die Landschaftsgärtnerin, die auch Landschaftsarchitektur studiert hat, empfiehlt, Langzeitdünger wie Hornspäne zu verwenden, wenn es so heiß ist. Auch sie weiß: „Lieber selten und dafür kräftig gießen.“ Man könne die Pflanzen auch ein wenig erziehen, denn: „So lernen sie, tiefer zu wurzeln, und das macht sie robuster.“ Wenn die Pflanzen einmal gut verwurzelt sind, „halten sie mehr aus, als man denkt“.

Vertrocknet ist in Brigitte Murlas Garten der rotlaubige geschlitztblättrige Fächerahorn. © Alexandra Anderka

Das sieht auch Murla so, deshalb gießt sie nur punktuell, möglichst mit Regenwasser. „Erstens mögen das die Pflanzen lieber, zweitens sehe ich darin eine Verantwortung. Wenn es auch bei uns so trocken bleibt, werden wir uns künftig nicht mehr leisten dürfen, Grundwasser zu verschwenden.“ Murla verrät ihren Bewässserungstrick: Wo es möglich ist, gräbt sie neben Sträuchern oder in Beeten Blumentöpfe mit Löchern am Boden ein. Diese beschwert sie mit Steinen und befüllt sie mit Wasser. „So dringt das Wasser tiefer in die Erde und die Wurzeln wachsen nach unten, dem Wasser nach, was sie wiederum robuster macht.“

Alle drei Garten-Experten sind sich einig, dass es sinnvoll ist, Gärten mit genügsamen Sträuchern und Pflanzen zu bestücken (siehe Kasten links). Zu bedenken ist zudem die Standortwahl. Selbst Experten wie Murla passieren da Fehler. Sie zeigt auf ein schattiges Beet mit Hortensien. Trotz oder gerade wegen des natürlichen Schattens lassen sie ihre Blüten hängen. „Die Bäume ringsrum bieten zwar Schatten, verhindern aber auch, dass der Regen an die Hortensien, die es gerne feucht mögen, gelangt. Da werde ich umbauen müssen“, sagt sie. Für Murla ist das aber kein Problem: „Mein Garten ändert sich sowieso ständig.“

Wenn man der Hitze etwas Gutes abgewinnen möchte, hat Weist-Geisberger für Liebhaber von mediterranen Früchten gute Nachrichten: „Die empflindliche Nektarine haben wir jetzt auch schon gepflanzt.“ Auch Feigenbäume würden den Winter, wenn sie eingewurzelt haben, gut überstehen.