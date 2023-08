Karomuster sind out, Ton in Ton ist in

Drehende Röcke – und das passende Unterkleid gibt’s beim Edelweiß-Stamm Erding. Unser Bild zeigt die Madeln des Trachtenvereins beim Kirta-Markt in Erding. © Bauersachs Peter

Zwischen Tradition und Moderne: Trachtenexperten erklären, wie es schick aufs Volksfest geht.

Erding – Das Dorfener Volksfest ist in vollem Gange, und in gut einer Woche heißt es auch in Erding wieder: „O’zapft is!“ Da lohnt sich doch ein Blick in den Kleiderschrank. Passt das Dirndl noch? Sitzt die Lederhose? Und ist es nicht doch Zeit für eine neue Weste? Doch was ist heuer im Trend? Erdinger Dirndl- und Trachtenexperten haben die Antwort: Nicht modern, sondern traditionell soll es auf das Volksfest gehen.

Monika Heinemann von „Dirndlpoesie“ ist Trachtendesignerin aus Erding. Vor vier Jahren hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und weiß genau, was Frau zum Volksfest trägt. „Dieses Jahr sind vor allem Unitöne und monochrome Ton-in-Ton-Farben in Salbeigrün oder auch rauchblau bis dunkelblau im Trend. Das hochgeschlossene Dirndl ist eher durch, am beliebtesten sind klassische Formen und ein herzförmiger Ausschnitt“, weiß die Expertin.

Neben Ton in Ton seien jedoch auch groß gemusterte Röcke oder Mieder angesagt. Geziert wird das Dirndl wieder mehr durch Knöpfe als durch einen Reißverschluss, „denn das schmeichelt der weiblichen Figur“. Auch Hüte seien im Kommen, „besonders Strohhüte, da geht man aber am besten zum Hutmacher für die richtige Passform“, rät Heinemann.

Ein Dirndl mit großem Blumenmuster auf dem Mieder fertigt Monika Heinemann kurz vor dem Herbstfest an. © Patricia Schneider

Jedoch gibt es neben den Dirndl-Trends auch einige No-Gos. So sei die Länge von besonderer Bedeutung; kürzer als bis zum Knie geht laut der Trachtenschneiderin gar nicht. „Auch Karomuster, die wie Tischdecken aussehen, sind schrecklich fürs Dirndl. Da zählt doch eher die Devise: Weniger ist mehr.“ Die Bluse sei dabei eine Sache für sich: Langarmblusen sind im Kommen, aber auch V-Ausschnitte strecken und machen ein schönes Dekolleté. „Dagegen sind schulterfreie Blusen wirklich ein absolutes No-Go“, weiß die Expertin.

Und was kann der Mann tragen, um neben einer schicken Dame nicht unterzugehen? „Während bei der Frau die Schürze oft der Hingucker ist, ist es beim Mann der Rücken der Weste. Hier darf Mann sich ruhig trauen und Muster wie Streifen oder feine Blumen tragen – das ist definitiv sehr schick“, schwärmt die Designerin. Auch beim Mann sind die Trendfarben dieses Jahr Blau und Grün. Das Hemd dürfe jedoch klassisch weiß sein.

Traditionell soll’s auch bei der Dirndlschaft Langengeisling zugehen. Martina Zehetmair ist die Vorsitzende und weiß genau, wie die Tracht ihres Vereins auszusehen hat: „Wir haben uns 2019 für ein traditionelles Dirndl mit schwarzem Rock, rotem Mieder und grüner Schürze entschieden – einfach, klassisch, zeitlos und vor allem traditionell.“ Tritt eine Frau dem Verein bei, wird für sie aus dem großen Lagerbestand das passende Dirndl vom Schneider gefertigt.

Für die Vorsitzende kommt bei der Tracht kein Schickimicki oder Glitzer in Frage, denn „Tracht hat nichts mit modern sein zu tun, sondern mit Tradition. Ein zeitloses Dirndl, das ist Tracht.“

Doch ist die Tracht, die wir auf dem Volksfest sehen, tatsächlich traditionell? Florian Bergweiler vom Trachtenverein Edelweiß-Stamm Erding sagt ganz klar: „Nein, mit der traditionellen Tracht ist das nicht zu vergleichen. Die Dirndl und Lederhosen, die man so sieht, sind angelehnt an die Tradition, jedoch für uns lediglich als Gwand zu bezeichnen.“ Für die traditionelle Tracht braucht es schon mehr. Wichtig sind neben bodenlangen Dirndln und schwarzer Lederhose vor allem die Accessoires.

Wert auf Tradition legen Florian Bergweiler vom Verein Edelweiß-Stamm Erding und seine Ehefrau Christina. © Peter Bauersachs

Von Kopf bis Fuß gibt es von Verein zu Verein unterschiedliche Regeln. So zeigt der Hut, der mit einer Adlerfeder geschmückt ist, welchem Verein man angehört. Wichtig sind auch Krawatte, ein Charivari und verschiedene Ketten für die traditionelle Tracht. Die Haare sind in einem Zopf unter dem Hut zu tragen, Schmuck und Make-up sind streng verboten. Ebenso wie Armbanduhren. „Früher gab es auch keine Armbanduhren, sondern Taschenuhren, und an dieser Tradition orientieren wir uns auch“, erklärt der Vorsitzende des Trachtenvereins.

Bei ihm stehen Brauchtum und Tradition im Mittelpunkt. So sind auch die Tanzhosen, die unter dem Dirndl getragen werden, oder die Strümpfe für Frau und Mann selbst gestrickt. „Wir wollen die Handarbeit weiterleben lassen, das ist uns sehr wichtig. Egal ob unsere Dirndl, Lederhosen oder auch Strümpfe – bei uns wird alles von Hand gefertigt, von vielen Mitgliedern sogar selbst, denn das ist Tradition“, betont Bergweiler.

Alles Handarbeit – so sieht’s auch bei Dominik Krabichler vom „Buamagwand“ aus. Der Säckler aus Eichenried sieht auch bei der Herrentracht eine gewisse Entwicklung: „Dieses Jahr sind vor allem helle Lederhosen im Trend, auch welche, die ins Gräuliche gehen. Lange oder dreiviertellange Lederhosen sind gar nicht mehr angesagt, eigentlich nur noch kurze. Ein Daumen über dem Knie ist dabei die Regel.“ Während früher eine Lederhose bis zum Bauch ging, sind es heute die modernen, hüfthohen Schnitte, die gerne getragen werden.

Alles Handarbeit ist bei Säckler Dominik Krabichler vom „Buamagwand“ in Eichenried angesagt. © Patricia Schneider

Für Weste und Hemd hat Krabichler nur wenige Regeln: „Karomuster in egal welcher Größe sind nicht mehr modern, vielmehr Streifen oder ein klassisches Weiß, gerne auch in Leinen. Die Weste sollte allerdings farblich schon zu den Strümpfen passen, falls man keine klassischen Haferlschuhe trägt.“

Das Schöne an einer handgemachten Lederhose sei aber, dass sie so individuell gestalten werden kann, wie ein Jeder das will – ob eine Gams, eine Wildsau oder auch das Wappen der Stadt Erding mit der Pflugschar kann auf einer Lederhose verewigt werden.

In einem Punkt sind sich alle Experten einig: Eine Tracht ist kein Kostüm und auch keine Verkleidung. So sind Sneaker, egal ob bei Frau oder Mann, laut allen vieren ein absolutes No-Go.

Patricia Schneider