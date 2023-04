Trauer um Erdings Altlandrat Xaver Bauer

Von: Hans Moritz

Langjährige Weggefährten, Vertraute und Freunde : Altlandrat Xaver Bauer (l.) und Martin Bayerstorfer bei der Amtsübergabe 2002. © LRA Erding

Erneut muss der Landkreis von einem langjährigen, populären und verdienten Politiker Abschied nehmen. In der Nacht zum Mittwoch ist Altlandrat Xaver Bauer im Alter von 83 Jahren gestorben.

Erding - Er hinterlässt seine zweite Gattin Isabella sowie eine große Kinder- und Enkelschar.



Seinen letzten großen Auftritt hatte Xaver Bauer im August 2019, als ihm der Landkreis aus Anlass des 80. Geburtstags einen Empfang ausrichtete. Und niemand der Gäste wird den Satz vergessen, den der Jubilar damals sichtlich gerührt in den Sitzungssaal sprach: „Vergelt’s Gott, dass ich Landrat sein durfte.“ Danke könnte auch Erding sagen, denn Bauer hat seine Spuren in Stadt und Landkreis hinterlassen.



Es war ein wichtiges Jahr, in dem der damalige Rektor der Volksschule am Lodererplatz in die Politik eintrat: 1978, als Erding die 750-Jahr-Feier beging, wurde Bauer erstmals in den Stadtrat und Kreistag gewählt, nur zwei Jahre später wurde der Kletthamer 2. Bürgermeister.



Sieben weitere Jahre gingen ins Land, ehe Bauer zum wichtigsten Politiker im Landkreis aufstieg: Zum Landrat gewählt wurde er 1987, nachdem Franz Josef Strauß den damals amtierenden Landrat Hans Zehetmair 1986 als Kultusminister ins Kabinett berufen hatte.



So wurde Bauer einer der Väter eines visionären Projekts mit einer Strahlkraft bis heute: die Erdinger Geothermie. Seitens des Landkreises im Zweckverband Geowärme fädelte er den Vertrag mit Thermen-Gründer Josef Wund ein.



Einen Namen machte sich Bauer auch als Verhinderer. Er setzte sich massiv gegen eine Müllverbrennungsanlage im Erdinger Land ein – bekanntlich mit Erfolg.



Seine Handschrift verlieh Bauer auch der Landkreis-Wohnungsbaugesellschaft, an deren Gründung er mitwirkte.



Sein Augenmerk galt stets auch den Schwächeren in der Gesellschaft. So war er von 1987 bis 2005 Vorsitzender der Lebenshilfe. In seiner Amtszeit, 1997, wurde ein Wohnheim errichtet. Von 1993 bis 2009 stand er zudem dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes vor.



Dicke Bretter bohren musste Bauer, als die Fusion der Sparkassen Erding und Dorfen anstand, die 2000 nach mehreren Anläufen glückte.



Der stets sportliche Bauer sorgte dafür, dass das Radwegenetz im Landkreis beträchtlich wuchs. 35 Kilometer waren es in seiner Amtszeit, heute sind es über 60.



Bauers Wirken ist vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1998 das Bundesverdienstkreuz, ein Jahr später die Christian-Eberle-Medaille des Sparkassenverbandes, 2004 den Ehrenring des Landkreises und 2006 das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik.



2002 übergab er die Amtsgeschäfte an Landrat Martin Bayerstorfer. Der erklärte: „Xaver Bauer war mir menschlich und politisch ein Vorbild, einer der wichtigsten Berater und vor allem ein unersetzbarer väterlicher Freund“. Er nannte Bauers Verdienste bei der Etablierung des Frauenhauses, der Sanierung des alten Krankenhauses sowie der Neuorganisation des Regionalbussystems. „Er war ein durch und durch feiner Mensch.“



Erdings OB Max Gotz nannte Bauer eine „großartige und sympathische Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Bildung und einem unerschöpflichen Wissen über Stadt und Landkreis Erding“.



Was für ein Mensch Bauer gewesen ist, zeigen seine Worte, die er anlässlich seines 80. Geburtstags sprach. Ein Landrat dürfe für viele da sein, für die Bürger müsse er aber da sein. „Sie standen bei mir immer im Mittelpunkt.“ Seine damaligen Mitarbeiter lobte er, denn sie hätten zu dieser Erfahrung beigetragen: „Landrat zu sein, ist eine großartige, wunderbare und zutiefst erfüllende Aufgabe.“ ham