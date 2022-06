„Einzigartig als Mensch und als Chef“: Trauer um Erdings ersten Hautarzt

Von: Gerda Gebel

Teilen

Dr. Gerhard Rehwagen: Der Hautarzt führte mehr als 42 Jahre seine Praxis am Schönen Turm in Erding. © privat

Er war der erste Hautarzt in Erding und praktizierte fast 43 Jahre. Nun ist Dr. Gerhard Rehwagen nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben.

Erding - Bis 1976 gab es in der Stadt keinen niedergelassenen Hautarzt. Von der Münchner Uni-Klinik kam Rehwagen damals zu einer regelmäßigen Hautsprechstunde nach Erding und wurde schließlich überredet, hier eine Praxis zu eröffnen. Studiert hatte der gebürtige Chemnitzer unter anderem in Wien, wo er auch seine spätere Ehefrau Gerlind kennen lernte. Sein Staatsexamen legte Rehwagen in München ab.

Trauer um Erdings ersten Hautarzt Dr. Gerhard Rehwagen

Mit der Facharztausbildung bei dem renommierten Dermatologen Professor Otto Braun-Falco an der LMU München erhielt er eine erstklassige Ausbildung, die ihn zu einem hervorragenden Diagnostiker machte. Ein Blick auf eine Hautveränderung genügte Rehwagen oft schon, um das Problem zu erkennen. Dies können Generationen von Patienten im Landkreis bestätigen, die seine Praxis am Schönen Turm aufsuchten. Eröffnet wurde sie im Januar 1976. Sie schloss erst im Herbst 2018.

Unermüdlich hatte der Hautarzt bis zum Alter von knapp 76 Jahren seine Patienten mit gleichbleibender Gelassenheit betreut, die sich auch auf ängstliche Patienten übertrug. Wenn die Praxis am Mittwochnachmittag geschlossen blieb, nutzte der Mediziner den freien Nachmittag, um im Krankenhaus Dritter Orden in München Patienten zu behandeln. „Erst die Corona-Pandemie im März 2020 hat diesen Dienst beendet, an dem er viel Freude hatte“, erzählt seine Gattin Gerlind.

Dr. Gerhard Rehwagen gestorben - „War ein Familienmensch“

Sie hätte mit ihrem Mann im nächsten Jahr die Goldene Hochzeit gefeiert. Mit den Töchtern Christiane und Ulrike lebte die Familie im Münchner Osten. Gerne fuhr man gemeinsam in den Skiurlaub, Vater Gerhard war ein guter Skifahrer. Berufliche Fortbildungen führten den Hautarzt bis nach Australien und in die Südsee, was er oft mit einem Urlaub verband. „Mein Mann war in seinem Wesen immer bescheiden und zurückhaltend, traf gerne alte Freunde vom Studium, war aber auch ein Familienmensch“, beschreibt ihn seine Ehefrau. Eine besondere Freude bereiteten ihm die Enkel Charlotte und Fridolin.

Gesundheitlich war Rehwagen in den letzten Jahren schon etwas angeschlagen, doch eine schwere Erkrankung brachte den Abschied schneller als gedacht. „Er hatte noch gehofft, seinen 80. Geburtstag im November zu erleben, aber leider ging es dann doch so schnell zu Ende“, erzählt Gerlind Rehwagen traurig.

Trauer um Dr. Gerhard Rehwagen - „Er war einzigartig als Mensch und als Chef“

Vermissen werden ihren ehemaligen Chef auch seine langjährigen Mitarbeiterinnen. Sie waren zur Trauerfeier nach München gekommen, um Abschied zu nehmen. „Er war einzigartig als Mensch und als Chef“, erklärt Brigitte Brandl im Namen des Teams. Sie war mehr als 38 Jahre lang als Arzthelferin an Rehwagens Seite und ist voll des Lobes für die wertschätzende Zusammenarbeit: „Er hat uns viel Freiraum gegeben, sich für unsere Arbeit bedankt und auch persönlich Anteil genommen an unserem Leben. So einen Chef wird es nicht mehr geben.“

Der Familie gab Gerhard Rehwagen „Stärke und Liebe, Frohsinn und Freude“, wie in der Todesanzeige zu lesen war. Dies gilt wohl auch für sein Praxisteam. In bester Erinnerung werden ihn auch seine zahlreichen Patienten behalten. GERDA GEBEL

Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.