Trauer um Hans Zehetmair

Von: Hans Moritz

Abschied für immer: Ingrid Zehetmair starb am 25. Juli, Gatte Hans in der Nacht auf Montag. © Hans Moritz

Einer der profiliertesten und intellektuellsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte in Erding und im Freistaat ist tot:

Erding - Der frühere Landrat, Kultusminister und stellvertretende Ministerpräsident Hans Zehetmair ist in der Nacht auf Montag gestorben – wenige Tage nach seinem 86. Geburtstag am 23. Oktober. Er erlag einem langen Leiden. Zuletzt lebte er bei seiner Tochter in Neumarkt St. Veit. Erst am 25. Juli war seine Gattin verstorben.



Geboren wurde Hans Zehetmair in Langengeisling. Er besuchte das Domgymnasium in Freising und studierte danach Klassische Philologie, Germanistik, Geschichte und Sozialkunde an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Ans Domgymnasium kehrte er später als Lehrer zurück.



Die kommunalpolitische Karriere des langjährigen Ehrenvorsitzenden der Kreis-CSU begann 1966, als er in den Erdinger Stadtrat gewählt wurde. Von 1976 bis 1978 war er Zweiter Bürgermeister, vor 50 Jahren wurde er zudem zum Zweiten Landrat gewählt. 1978 gewann er die Landratswahl gegen Simon Weinhuber. Das Amt gab er 1986 ab, als er von Ministerpräsident Franz Josef Strauß ins Kabinett gerufen wurde – als Kultusminister. Unter Edmund Stoiber war Zehetmair ab 2003 zudem stellvertretender Ministerpräsident.



Im Landkreis Erding sind viele Institutionen und Errungenschaften mit dem Namen Zehetmairs verbunden. Er hat die Neustrukturierung der Volkshochschule und die Gründung der Kreismusikschule vorangetrieben – damals mit bayernweitem Modellcharakter. Zehetmair steht zudem für die Gründung des Bauernhausmuseums in Erding.



Bereits in den 70er Jahren, als feststand, dass der neue Großflughafen im Erdinger Moos gebaut werden sollte, forderte er nachdrücklich den Bau einer leistungsstarken Flughafentangente und des S-Bahn-Ringschlusses – beides bis heute nicht (vollständig) realisiert.



Lange Zeit erkannte das Kultusministerium den Bedarf eines weiteren Gymnasiums sowie einer zusätzlichen Realschule nicht an. Als Landrat blieb Zehetmair beharrlich und setzte letztlich den Bau des Dorfener Gymnasiums und der Realschule Taufkirchen durch. Heute gibt es drei Gymnasien und vier Realschulen. Auch für ein neues Sonderpädagogisches Förderzentrum trat Zehetmair ein. Nicht zuletzt sorgte er dafür, dass ein neues Landratsamt gebaut wurde, das 1984 bezogen wurde und mit Sparkasse und Stadthalle am Alois-Schießl-Platz bis heute ein städtebauliches Ensemble bildet. Nicht zuletzt auf Zehetmairs Betreiben wurde Erding Standort einer Polizeidirektion.



Zehetmair, dessen sportliches Herz für die Münchner Löwen schlug, gilt als einer der Väter der Rechtschreibreform, er saß dem Expertenrat vor, gab aber 2014 im Interview mit unserer Zeitung zu, dass man es mitunter übertrieben habe. Er hatte auch das intellektuelle Gewicht, seiner Partei immer wieder ins Gewissen zu reden – etwa nach dem Parteitag, auf dem Ministerpräsident Horst Seehofer Kanzlerin Angela Merkel recht unhöflich abgekanzelt hatte.



Die Nachricht von Zehetmairs Tod erreichte den Kreistag gestern in einer Sitzung. Nach einer Gedenkminute würdigte Landrat Martin Bayerstorfer den Verstorbenen als große Persönlichkeit, die den Landkreis weit vorangebracht habe. Sozialministerin Ulrike Scharf bekannte: „Er war es, der mich zur CSU gebracht hat.“ Vor allem für den Bildungsstandort Erding habe er viel getan und den Kreisverband geformt. ham