Trotz Lockdowns: Rettungsdienst musste 2021 einen heißen Reifen fahren

Von: Hans Moritz

Teilen

Dauernd auf Achse war der BRK-Rettungsdienst in der Pandemie. © Hans Moritz

Keine Verschnaufpause, aber erheblich erschwerte Bedingungen: Der BRK-Rettungsdienst mit seinen Wachen in Erding, Dorfen und Taufkirchen hatte 2021 genauso viele Einsatz wie vor der Pandemie.

Erding - Diese Bilanz zog Albert Thurner, stellvertretender Kreisgeschäftsführer, in der BRK-Jahrespressekonferenz. „Die Sanitäter sind etwa 18 000 Einsätze gefahren“, teilte er mit.



Der Aufwand pro Fahrt sei aber aufwendiger gewesen als vor dem Ausbruch von Corona. „Zum einen galten viel strengere Hygienevorgaben, die Mitarbeiter mussten jedes Mal neue Schutzausrüstung anlegen.“ Zu Pandemiebeginn sei sie zeitweise knapp geworden, das Landratsamt habe ausgeholfen.



Zudem, und das sei noch problematischer gewesen, hätten deutlich längere Wege in Kauf genommen werden müssen, „weil viele Kliniken immer wieder nicht aufnahmefähig waren, sie hatten keine freien Betten“, so Thurner. „Wir haben pro Einsatz im Schnitt nicht eine Stunde benötigt, sondern regelmäßig zwei bis drei. In dieser Zeit ist der Rettungswagen gebunden.“



Über die Gründe der unverändert vielen Einsätze kann das BRK nur spekulieren. Die Zahl der Verkehrs- und Freizeitunfälle war vor allem wegen der Lockdowns spürbar gesunken.



Dieser Effekt war laut Thurner beim Betreuten Fahrdienst zu beobachten. Weil viele Arztpraxen zu waren und auch weniger private Veranstaltungen stattfanden, war der Fahrdienst voriges Jahr 9500 Mal unterwegs. 2019 waren es noch über 11 000 gewesen, so der Vize-Kreisgeschäftsführer. Für heuer rechnet er wieder mit mehr Fahrten.

ham