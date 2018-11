Über 2000 neue Wohnungen

Auch wenn die Stadt Erding weiterhin nur sehr maßvoll wachsen soll, rechnet Oberbürgermeister Max Gotz in den nächsten Jahren mit 2180 neuen Wohnungen.

Erding - Dies sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in der Seniorenbürgerversammlung. Dennoch rechnet er nicht damit, damit den Preisauftrieb nennenswert bremsen zu können. Zu groß sei der Druck aus der nahen Landeshauptstadt.

Gotz will wie der Stadtrat an dem politisch fixierten „Wachstumsdeckel“ von einem Prozent Einwohner-Plus pro Jahr festhalten. „Das ist weder Sozialismus noch Planwirtschaft“, betonte er im Heiliggeist-Altenheim. Vielmehr gehe es darum, Erding mit dem Wachstum nicht zu überfordern, denn auch die soziale Infrastruktur müsse mithalten – Schulen, Kindergärten, Seniorenheime.

Gotz berichtete, dass das eine Prozent seit 2010 eingehalten werde. Seither sei Erding um gut acht Prozent auf 38 600 Einwohner gewachsen. In den ersten elf Monaten dieses Jahres hat Gotz’ Worten zufolge die Bevölkerungszahl um 230 zugenommen; ein Prozent entspräche netto 380 Neubürgern.

Nur so, betonte der Stadtchef, wahre Erding sein Gesicht. „Indorf soll Indorf bleiben, Altenerding seine Vereinsstruktur behalten und Siglfing seinen dörflichen Charakter bewahren.“ Keinesfalls dürfe es einen „Siedlungsbrei“ von Bergham bis Langengeisling geben. Gotz lehnt Entwicklungen wie im Nachbarlandkreis Ebersberg strikt ab. Etwa in Poing sprießen riesige Siedlungen nur so aus dem Boden – ohne dass die Preise fallen.

Dennoch stehen in der Herzogstadt große Wohnungsbauvorhaben in den Startlöchern. Eines läuft bereits: In Klettham baut die Oberbayerische Heimstätte, eine Tochter des Bezirks, 106 neue Einheiten. Die Grundsteinlegung war im Oktober erfolgt (wir berichteten).

Buchstäblich der Boden bereitet wird derzeit einer neuen Siedlung im Thermengarten Süd. Hier, so Gotz, entstehe ein bunter Mix an Wohnungsbau – Doppelhaushälften für den freien Markt, Mehrfamilienhäuser der Baugenossenschaft Erding und der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises sowie ein Bauherrenmodell. Ein weiteres Baugebiet entsteht an der Greißlbräustraße.

Auch ein EU-konformes Einheimischenmodell realisiert die Stadt hier. „Die Nachfrage war mit 103 Bewerbungen sehr hoch“, berichtete Gotz. Er schlug vor: „Wir sollten zügig ein zweites, vergleichbares Projekt angehen.“

Noch größere Dimensionen wird das Baugebiet Poststadl annehmen. Über 200 Wohnungen und 63 Reihenhäuser wachsen in den nächsten Jahren entlang der B 388 in die Höhe. Diese Woche sind die Bagger aufgefahren. Zunächst suchen Archäologen nach Zeugnissen der Erdinger Vorgeschichte.

Gotz ging auf zwei Besonderheiten ein: „Schule und Kindergarten haben wir bereits vorher gebaut, nämlich am Ludwig-Simmet-Anger.“ Ein Novum sei auch, dass die Stadtwerke die Wärmeversorgung dezentral mit einem eigenen Blockheizkraft gewährleisten werden.

Über das Vorstadium noch nicht hinausgekommen sind zwei weitere Neubaugebiete: an der Haager Straße Ost/Ludwig-Simmet-Anger sowie auf dem Erdbeerfeld entlang der Sigwolfstraße. Hier, so der OB, könne es erst weitergehen, wenn der Hochwasserschutz gewährleistet sei.

In noch fernerer Zukunft ist der Wohnungsbau im Fliegerhorst. Den wird die Bundeswehr erst 2024 verlassen. Gotz ärgert, dass der Bund Konversions-Liegenschaften nach wie vor zum Verkehrswert verkaufe – selbst für Erding viel zu teuer. Immerhin: In Berlin wird diskutiert, diese Praxis zu Gunsten der Kommunen aufzugeben.