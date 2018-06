Starthilfe für ein neues Leben

An der Carl-Orff-Grundschule in Altenerding wird zum neuen Schuljahr eine Übergangsklasse als gebundenes Ganztagsangebot eingeführt.

Altenerding – Die Weichen dafür stellte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstagabend. Quer durch alle Fraktionen wurde der besondere Einsatz für ausländische Schüler, speziell für teils schwer traumatisierte Flüchtlingskinder gelobt. OB Max Gotz (CSU) wies aber „sicherheitshalber“ darauf hin, „dass auch für deutsche Schüler vielfältige Anstrengungen zur speziellen Förderung unternommen werden“.

Die Politik würdigte auch das gute Verhältnis zwischen Mittel- und Grundschule in Altenerding. An Ersterer gibt es bereits eine solche Übergangsklasse. Vorgestellt wurde das Konzept deshalb von Mittelschul-Rektorin Karin Rausch sowie Bartholomäus Aiglstorfer von der Verwaltung.

„Eine Übergangsklasse dient vornehmlich Schülern nicht-deutscher Muttersprache, die im schulpflichtigen Alter als Quereinsteiger kommen“, so Aiglstorfer. Für die Einbettung in die gebundene Ganztagsschule habe man sich entschieden, um noch mehr Zeit für Förderung und Integration zu haben. So stünden mindestens zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden zur Verfügung. Hinzu komme eine sozialpädagogische Betreuung. Die Stadt werde wie bei der Mittelschule einen externen Kooperationspartner auswählen.

Finanzielle Unterstützung kommt von der EU: Aus dem Europäischen Sozialfonds werden bis zu 26 500 Euro pro Ganztags-Übergangsklasse und Schuljahr gewährt.

Warum sich der Aufwand lohnt, zeigte Rausch auf, die eine Schule mit 49 Prozent Migrationsanteil leitet. 28 Nationen sind hier versammelt. Es gibt zwei Übergangsklassen für 36 Jugendliche, eine davon im gebundenen Ganztag. „Der Bedarf nimmt eher noch zu, denn mit dem Familiennachzug werden mehr jugendliche Flüchtlinge zu uns kommen“, so die Rektorin.

Die neuen Schüler kämen mit vielen Problemen – Spracherwerb, Arbeitssuche, beengte Wohnsituation und Flucht-Traumata. Viele Familien zögen sich in die eigene Kultur und Religion zurück. „Kinder haben oft zu wenig Unterstützung durch ihr Elternhaus“, bedauerte Rausch.

In den Übergangsklassen, die Schüler mehrerer Jahrgangsstufen zusammenfasst, versuche man, Kinder und Jugendliche ins bayerische Schulsystem zu integrieren. „Wir wollen den jungen Leuten Zukunftsperspektiven geben.“ Die Lehrer vermittelten zusätzlich zum regulären Unterricht neben Deutsch als Zweitsprache interkulturelles Lernen, Sozialtraining und Demokratieerziehung. Auch gebe es Arbeitsgemeinschaften und Projekte. Hinzu kommt laut Rausch die Arbeit der Sozialpädagogin, die sich nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Familien kümmere. Weitere Hilfen leisteten externe Partner wie die Brücke e. V., Sportvereine, das Jugendzentrum und die Initiative Zukunftsmacher.

Schulreferent Josef Biller (CSU) lobte das „beeindruckende Angebot“. Kindergartenreferentin Petra Bauernfeind (FW) sagte: „Toll, wie professionell das aufgezogen wird.“

