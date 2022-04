Flüchtlingshilfe Erding bittet um Organisation von Sammelaktionen: „Helft uns helfen“

Von: Gabi Zierz

Kistenweise Sachspenden hat die Flüchtlingshilfe Erding bereits sortiert, verpackt und verladen. Insgesamt 8000 Umzugskartons wurden bereits verteilt. © Flüchtlingshilfe Erding

Die Flüchtlingshilfe Erding hat bislang 8000 Kartons mit Hilfsgütern für die Ukraine versandt. Sachspenden werden weiterhin gebraucht - deshalb sind Vereine, Schulen & Co. dazu aufgerufen, Sammelaktionen zu organisieren.

Erding – Das Engagement der Flüchtlingshilfe Erding ist auch knapp zwei Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges ungebrochen. Die Spendenaufrufe des Vereins für Geflüchtete waren auf eine überwältigende Resonanz gestoßen. Mittlerweile wurden 8000 Kartons an Hilfsgütern versandt. Das teilt der Verein mit.

Weitere Aktionen wird er selbst nicht organisieren. Er ruft aber Vereine, Verbände, Firmen, Schulen, Kindergärten oder Kirchengemeinden auf, eigene Sammlungen zu organisieren und die Sachspenden an die Flüchtlingshilfe weiterzugeben. Die Nachfrage sei weiter groß.

Mittlerweile hat der zwölfte Hilfstransport das Kleiderlager des Vereins im Fliegerhorst Richtung Ukraine verlassen. Die Flüchtlingshilfe ist gut vernetzt und arbeitet hier mit international tätigen Hilfsorganisationen zusammen. Die 350 Tonnen Sachspenden, die bei den beiden großen Sammelterminen am Fliegerhorst-Parkplatz und auf dem Volksfestplatz zusammengekommen waren, wurden in den vergangenen Wochen von hunderten Freiwilligen sortiert und verpackt – „in drei Schichten an sieben Tagen in der Woche“, wie Stefan Lanio, Schriftführer des Vereins, erklärt: „Die Helfer trennten die Spenden in über 100 Kategorien, verpackten und beschrifteten sie und stellten die Kartons auf Paletten bereit für den Lkw-Transport.“

Etwa 70 Prozent der Spenden gehen an die polnisch-ukrainische Grenze, „wo sie von unseren langjährigen Partnern übernommen und bedarfsgerecht verteilt werden“, so Lanio. Ein Teil wurde auf Sprinter umgeladen und ging in die Ukraine an Kindergärten, Kliniken und Pflegeheime. Der Rest wurde an polnische Gastfamilien, Richtung Rumänien in Flüchtlingscamps und an rumänische Bedürftige verteilt.

Insgesamt hat die Flüchtlingshilfe laut Lanio gut 400 Paletten mit Spenden verteilt. Das entspreche 8000 Umzugskartons. Eine enorme Leistung der Helfer, „die innerhalb eines Monats schon fast den Spendenumfang des gesamten Jahres 2021 übertroffen haben“.

Auch Geflüchtete, die den Landkreis Erding erreichen, versorgt der Verein. Nach einem Aufruf hätten sich fast 100 Dolmetscherinnen für Ukrainisch und Russisch bei der Flüchtlingshilfe gemeldet, so Lanio: „Sie begrüßen die Geflüchteten bereits im Ankunftszentrum und helfen auch danach, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, sei es bei den Gastfamilien, Arztbesuchen oder Terminen der Ausländerbehörde.“

Außerdem verteilen die Helfer Baby-Packs an junge Mütter: eine altersgerechte Erstausstattung mit Windeln, Babynahrung, Kleidung und Spielzeug. „Die Erwachsenen bekommen einen Termin für den Kleiderladen der Flüchtlingshilfe, denn die meisten sind nur mit einem kleinen Koffer voller Habseligkeiten geflohen.“ Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Laden, der sich neben den Tafel-Räumen am Erdinger Bahnhof befindet, zurzeit an mehreren Tagen die Woche geöffnet. Termine können unter Tel. (01 73) 7 21 38 17 vereinbart werden.

„Der große Spendenberg von Anfang März ist fast abgearbeitet, aber ein Ende der Not ist nicht in Sicht“, erklärt Lanio. Deshalb werden weiter Sachspenden benötigt. Wer eine Sammelaktion organisiert, kann unter genannter Telefonnummer bei der Flüchtlingshilfe einen Termin für die Anlieferung vereinbaren.

„Unsere Helfer können sich dann voll aufs Sortieren konzentrieren, und die Hilfsgüter können schneller ausgeliefert werden“, erklärt Lanio. Das sei auch der Grund, warum die Samstags-Spendenannahme weiter nicht stattfindet und aktuell keine privaten Einzelspenden angenommen werden.

„Über fünf Wochen sortieren im Drei-Schicht-Betrieb macht auch die eifrigsten Helfer mürbe“, so Lanio. Neue Freiwillige – gerne auch Firmen- oder Vereinsteams – seien immer willkommen. Sie können sich im Internet über die Homepage www.fluechtlingshilfe-erding.org anmelden. Dort wird auch bekannt gegeben, wenn Sammelaktionen geplant sind. Eine findet am Freitag, 29. April, von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 30. April, von 9 bis 13 Uhr am Feuerwehrhaus in Mittbach (Gemeinde Isen) statt.

Auch Geldspenden sind willkommen. Denn auch, wenn der Verein alle Sachspenden kostenlos erhält und die Ehrenamtlichen unentgeltlich arbeiten, entstünden Kosten, so Lanio: für Organisation, Verwaltung, Mietnebenkosten, Transporte und Versicherungen. „Ohne Geldspenden kann der Verein seine Hilfstätigkeit nicht durchführen“, erklärt er. Wer spenden will, kann dies auf das Konto der Flüchtlingshilfe Erding bei der Sparkasse Erding-Dorfen, IBAN DE61 7005 1995 0020 3531 32, tun.

